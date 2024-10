La Chine poursuit son intimidation autour de l'île. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'armée chinoise a commencé mardi des exercices avec des tirs à munitions réelles près de Taïwan, maintenant sa pression sur l'île, les autorités taïwanaises indiquant surveiller de près ces manoeuvres qu'elles ont qualifiées de «menace» pour la stabilité régionale.

Pékin avait organisé des manoeuvres à grande échelle mi-octobre avec un nombre record d'avions et de navires militaires autour de Taïwan, tandis que le président chinois Xi Jinping a lancé un appel aux troupes à se préparer à la guerre.

Lundi, l'Administration chinoise de la sécurité maritime de Pingtan, localité de la province chinoise du Fujian (est), avait annoncé des tirs à munitions réelles pendant quatre heures, à partir de 09H00 locales (01H00 GMT) mardi dans une zone d'environ 150 kilomètres carrés.

«Tactiques de Pékin pour renforcer son intimidation»

Pingtan est l'endroit de Chine continentale qui est le plus proche de Taïwan. La zone où auront lieu les tirs se situe à environ une centaine de kilomètres de l'île. L'Administration chinoise de la sécurité maritime de Pingtan n'a pas précisé qui devait effectuer les tirs, ni leur objectif.

En réponse à ces exercices, le ministère taïwanais de la Défense a indiqué mardi surveiller de près les «activités et intentions militaires» de la Chine.Taipei a déclaré que ces exercices pourraient faire partie des «tactiques de Pékin pour renforcer son intimidation» dans le détroit de Taïwan. Le Premier ministre Cho Jung-tai les a décrits comme une «menace qui sape la paix et la stabilité régionales».

Au cours du week-end, un navire de guerre américain et un autre canadien ont traversé le détroit de Taïwan, large de 180 kilomètres, dans le cadre des passages réguliers effectués par Washington et ses alliés pour renforcer son statut de voie navigable internationale. Pékin a condamné ce passage, estimant qu'il perturbait «la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan».

Les exercices de la mi-octobre, nommés Joint Sword-2024B ("Epées tranchantes unies-2024B"), avec des avions de chasse, des drones, des navires de guerre et des garde-côtes, s'étaient notamment déroulés dans des zones situées au nord, au sud et à l'est de Taïwan.