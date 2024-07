Combien coûtent les excès de vitesse à l'étranger?

1/5 Qui n'a jamais connu ça? Un instant d'inattention, et voilà qu'on roule un peu trop vite et qu'on se fait flasher.

Kim Hüppin

Un peu d'inattention sur la route et voilà que l'on dépasse les limitations de vitesse. Bien souvent, une amende salée arrive ensuite dans notre boîte aux lettres. Si la même chose se produit à l'étranger, il en est de même, mais l'avis de contravention n'arrive souvent que des semaines plus tard. Mais quel pays encaisse les amendes de vitesse les plus élevées? Blick a rassemblé les sanctions et les réglementations relatives aux amendes pour excès de vitesse dans les 15 destinations de vacances les plus populaires en voiture. Les amendes étrangères ont été directement converties en francs suisses pour une comparaison plus claire.

Allemagne

Chez nos voisins du nord, la vitesse maximale est de 100 km/h hors agglomération et de 50 km/h en agglomération. Si l'on est flashé à 10 km/h de trop, cela coûte entre 19 et 29 francs. À partir de 16 km/h de dépassement, on perd un point au Flensburg, le système de point allemand. Au-delà de 30 km/h, cela devient vraiment cher: les amendes vont de 143 à 766 francs et, en plus d'un ou deux points, l'interdiction de conduire est d'un ou trois mois selon l'importance de l'infraction. D'ailleurs, à partir de huit points au Flensburg, le permis est provisoirement supprimé.

Autriche

En Autriche, si l'on roule jusqu'à 20 km/h trop vite en ville alors que la vitesse est limitée à 50 km/h et que l'on se fait flasher, cela coûte jusqu'à 58 francs. Les amendes pour excès de vitesse peuvent souvent être payées directement sur place lors du contrôle et sont donc un peu moins élevées. Il faut compter 143 francs et plus si l'on dépasse de 40 km/h la vitesse autorisée. Hors agglomération, les amendes vont de 29 à 287 francs, selon l'importance du dépassement. Sur autoroute, elles commencent à 43 francs et vont jusqu'à 57 francs. En revanche, si l'on dépasse la limite de plus de 50 km/h, les amendes peuvent aller jusqu'à 4787 francs.

France

Les automobilistes se voient retirer des points sous certaines sanctions - si le solde de points est nul, le permis de conduire doit être retiré pendant six mois. Le solde commence à six points - celui qui n'a pas commis d'infraction pendant trois ans obtient le maximum de douze points. En France, les petits excès de vitesse entraînent déjà des points négatifs. Un excès de vitesse de 20 km/h à 50 km/h en agglomération entraîne un retrait de point et une amende de 129 francs. Hors agglomération, c'est à peine 67 francs. Les amendes restent généralement les mêmes, quel que soit l'excès de vitesse. Ce qui change, c'est le montant des points négatifs. Un excès de vitesse de 50 km/h entraîne une perte de six points, une amende de 1436 francs et la possibilité de perdre son permis pendant trois ans. Pour les récidivistes, l'addition est salée: 3590 francs d'amende, voire une peine de prison.

Italie

Au pays de la pizza et des pâtes, la vitesse est limitée à 110 km/h sur les voies rapides et à 130 km/h sur les autoroutes. En ville, la vitesse est limitée à 50 km/h, comme chez nous. Comme pour le téléphone portable au volant, l'Italie est sévère avec les contrevenants à la vitesse. Un excès de vitesse jusqu'à 10 km/h coûte entre 32 et 142 francs. À partir de 21 km/h d'excès de vitesse, deux points sont retirés du capital de points italien, qui en compte 20 au départ, et il faut s'attendre à une amende d'au moins 148 francs. À partir d'un dépassement de 41 km/h et plus, c'est une amende salée de 329 à 1317 francs, 10 points et une interdiction de conduire de un à trois mois. Attention: à partir de 2024, il y aura un nouveau catalogue d'amendes avec des majorations.

Croatie

En Croatie, une infraction jusqu'à 30 km/h coûte environ 134 francs en agglomération et 67 francs hors agglomération. Pour un excès de vitesse allant jusqu'à 50 km/h, le montant s'élève à 957 francs en agglomération, contre 258 francs hors agglomération. Si le compteur affiche plus de 50 km/h de trop, la facture est encore plus salée: il faut compter des amendes de plus de 1915 francs, voire une peine d'emprisonnement de plusieurs jours dans les localités. Les automobilistes de moins de 25 ans doivent respecter des limitations de vitesse plus basses - au lieu de 110 km/h sur les routes de campagne, la limite est de 100 km/h pour eux. Sur les autoroutes, 120 km/h au lieu de 130 km/h.

Publicité

Slovénie

La vitesse est limitée à 50 km/h à l'intérieur des localités slovènes, à 90 km/h en dehors, à 110 km/h sur les voies rapides et à 130 km/h sur l'autoroute. Nous ne disposons pas d'informations précises sur le montant des amendes sur les différentes routes. Toutefois, un dépassement jusqu'à 20 km/h est facturé 76 francs et jusqu'à 50 km/h, 478 francs.

Albanie



La vitesse maximale en Albanie est de 40 km/h en agglomération, de 80 km/h hors agglomération et de 110 km/h sur les autoroutes. Il n'existe aucune information sur les tarifs exacts des amendes dans le pays. Toutefois, les amendes albanaises sont relativement bon marché par rapport à la Suisse: l'utilisation du téléphone portable au volant, par exemple, n'est sanctionné que 38 francs environ.

Grèce

En Grèce, un excès de vitesse de 20 km/h entraîne une amende de 95 francs. Si l'on roule à plus de 30 km/h en excès de vitesse sur les routes grecques, on paie au moins 335 francs et, en plus, une interdiction de conduire de 60 jours est prononcée. Les personnes qui paient rapidement sont néanmoins récompensées: celles qui s'acquittent de l'amende dans les dix jours bénéficient d'un rabais de 50%! Par ailleurs, les limitations de vitesse suivantes sont en vigueur en Grèce: 50 km/h en agglomération, 90 km/h hors agglomération et 130 km/h sur les autoroutes.

Espagne

En Espagne, les limitations de vitesse sont en principe les mêmes que chez nous: 50 km/h en ville, 80 km/h sur les routes et 120 km/h sur l'autoroute. Toutefois, l'Espagne est le premier pays au monde à avoir fixé une limite de vitesse générale de 30 km/h sur les routes à une voie en centre-ville. La règle générale est la suivante: en cas de dépassement jusqu'à 20 km/h, l'amende est de 95 francs. Plus vite, c'est plus cher: un excès de vitesse de plus de 30 km/h coûte au moins 287 francs et de plus de 50 km/h, au moins 574 francs.

Publicité

Portugal

Sur les routes portugaises, comme en Croatie, les personnes qui possèdent leur permis depuis moins d'un an sont considérés comme des conducteurs novices. Ils ne peuvent donc jamais rouler à plus de 90 km/h hors agglomération, même si la limite de vitesse est plus élevée. Jusqu'à un dépassement de 20 km/h, l'amende est de 57 francs. Ceux qui roulent encore plus vite doivent s'attendre à une amende de 115 francs et plus. Le fait que l'on se trouve sur des routes de campagne ou sur une autoroute importe peu.

Angleterre

En Angleterre, les voitures roulent sur le «mauvais» côté de la route et la vitesse est mesurée en miles (mph) et non en kilomètres par heure comme chez nous. Il est donc difficile de convertir l'affichage du compteur en mph pendant les vacances, et une amende peut vite tomber. En agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 30 mph (48 km/h), sur les routes interurbaines de 60 mph (96 km/h) et sur les autoroutes de 70 mph (112 km/h). Un excès de vitesse de 20 km/h coûte au moins 111 francs et une amende de 2779 francs est infligée à partir d'un excès de vitesse de 50 km/h.

Pays-Bas

Bien que les Pays-Bas soient un pays plat avec de nombreux tronçons d'autoroute rectilignes, la vitesse y est limitée à 100 km/h le jour et à 130 km/h la nuit. Sur les routes néerlandaises, les radars flasheront dès 1 km/h de vitesse excessive et dès 4 km/h sur les autoroutes. Un dépassement de 4 km/h coûte 32 euros en ville. Pour un excès de vitesse de 10 km/h, on paie entre 69 et 78 francs, selon le type de route, et pour un excès de vitesse d'environ 30 km/h, on paie entre 319 et 366 francs. Au-delà de 50 km/h, la facture est salée: au moins 632 francs.

Danemark

Les limitations de vitesse au Danemark sont les mêmes que chez nous, sauf que la vitesse est limitée à 130 km/h sur les autoroutes. Un dépassement de la vitesse autorisée peut coûter cher: Jusqu'à 565 francs sont possibles. L'amende est majorée de 64 francs supplémentaires par tranche de 10 km/h de dépassement. Peu importe que l'on ait été flashé en ville, à la campagne ou sur l'autoroute.

Publicité

Norvège

En Norvège, les radars flashent à partir de 5 km/h d'excès de vitesse et l'amende est alors d'environ 76 francs. Les dépassements de plus de 20 km/h entraînent des sanctions de 459 francs et les excès de vitesse de plus de 50 km/h peuvent coûter jusqu'à 957 francs.

Suède

En Suède, la vitesse est limitée à 50 km/h dans les agglomérations et à 80 km/h sur les routes interurbaines. Cette limite est parfois abaissée par une signalisation spécifique car des élans se retrouvent souvent la route. Sur les autoroutes suédoises, la vitesse maximale est généralement de 110 km/h. Les dépassements de vitesses à partir de 20 km/h entraînent une amende de plus de 220 francs. Si l'on dépasse la limite de vitesse de plus de 50 km/h, on ne s'en tire pas à moins de 378 francs.