Jean-Claude Raemy

Selon le CEO Daniel Pauli-Kaufmann, tout le monde attend le feu vert des autorités viennoises. Photo: Samuel Schalch (Kostenpflichtig)

Le bateau de croisière fluviale MS Thurgau Prestige est toujours immobilisé à Vienne. Depuis samedi déjà, les 102 passagers et 40 membres de l'équipage ne peuvent pas débarquer, car la passerelle menant au quai est inondée en raison de crues extrêmes. Parmi les passagers, 99 sont de nationalité suisse, comme le confirme l'entreprise Thurgau Travel.

Celle-ci est désormais sous le feu des critiques. L'organisateur aurait-il dû maintenir le voyage, qui a débuté vendredi et devait durer huit jours, allant de Linz à Budapest? Après tout, des avertissements concernant les inondations ont été émis depuis la semaine dernière.

La situation a été sous-estimée

Blick a pu joindre par téléphone le chef de Thurgau Travel, Daniel Pauli-Kaufmann. Il est actuellement en voyage d'affaires au Vietnam. «La décision a été prise selon des procédures éprouvées et aurait probablement été prise différemment a posteriori», explique le patron de la compagnie de voyages. L'équipe nautique du partenaire Scylla a été également consultée: Thurgau Travel n'est en fait pas propriétaire du bateau, mais l'affrète auprès de l'armateur Scylla AG, dont le siège est à Baar, à Zoug. Selon Daniel Pauli-Kaufmann, ils s'étaient mis d'accord vendredi sur un lieu d'embarquement alternatif; les passagers sont ainsi montés sur le bateau à Pöchlarn, en Autriche, au lieu de Linz comme prévu, afin de traverser Vienne plus rapidement.

102 passagers et 40 membres d'équipage ne peuvent pas débarquer car la passerelle menant à la jetée est inondée en raison d'une crue extrême. Photo: Keystone 1/4

«Mais les prévisions des experts ont été largement dépassées et les autorités autrichiennes nous ont attribué un embarcadère à Vienne-Nussdorf pour le samedi», explique Daniel Pauli-Kaufmann. Actuellement, la navigation sur le Danube n'est plus autorisée dans l'agglomération de Vienne pour des raisons de sécurité. Il n'est pas non plus possible de débarquer.

Le CEO de Thurgau Travel ne blâme pas les experts: «Chacun fait de son mieux et nous nous sommes basés sur cette évaluation de la situation.» Il s'agit maintenant «d'assumer ses responsabilités en tant qu'organisateur de voyages». Des conférences et des quiz ont été spontanément organisés à bord pour les passagers, tandis que le ravitaillement de tous a été entièrement assuré. «D'après ce que j'entends, l'ambiance à bord est jusque-là bonne», déclare Daniel Pauli-Kaufmann à Blick.

Plus d'une douzaine de bateaux bloqués

En revanche, la suite des événements n'est pas claire. Et cela pèse sur l'ambiance. Daniel Pauli-Kaufmann ne peut pas confirmer que le bateau doit rester sur place au moins jusqu'à mardi, comme cela a été colporté: «Nous attendons une décision des autorités autrichiennes pour savoir si et quand la poursuite du voyage est possible. Nous sommes prêts à reprendre la route dès que possible».

Dès que le feu vert sera donné, Thurgau Travel proposera deux options aux passagers: débarquement immédiat et retour à la maison, ou poursuite du voyage vers la destination finale, si possible. «Nous rembourserons dans tous les cas le prix du voyage, car celui-ci n'a pas été effectué comme proposé», assure Daniel Pauli-Kaufmann à ses compagnons de voyage.

Un coup d'œil sur le Marinetraffic-Monitor, qui suit les mouvements des navires dans le monde entier, le montre: plus d'une douzaine de bateaux de croisière fluviale de diverses compagnies sont actuellement bloqués à Vienne. Plus au sud-est, le long du Danube en Hongrie, en Croatie ou en Serbie, les bateaux de croisière fluviale circulent normalement.