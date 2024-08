Un diamant de 2492 carats a été découvert dans une mine au Botswana. Il tient à peine dans la paume d'une main: c'est l'un des plus grands jamais trouvés.

«L'un des plus gros diamants bruts» du monde vient d'être découvert au Botswana

Le diamant fait 2492 carats et n'est pas loin du plus gros jamais découvert.

Un diamant de 2492 carats, tenant à peine dans la paume d'une main, a été découvert dans une mine au Botswana. Cette pierre précieuse, détectée dans la mine de Karowe située dans le nord-est du Botswana, est «l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts», souligne la société Lucara dans un communiqué. Et le plus gros diamant jamais trouvé au Botswana, souligne la présidence du pays d'Afrique australe dans un communiqué distinct.

En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le «Cullinan», de plus de 3100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905.

Plusieurs grosses pierres ont été extraites de la mine Karowe ces derniers temps grâce à la technologie des rayons X. Cependant, ces trouvailles arrivent au moment où le prix du diamant est au plus bas depuis quatre ans. La crise du Covid-19 avait poussé les consommateurs à investir dans le luxe, mais depuis la reprise de la vie à un rythme plus classique, la demande a chuté.