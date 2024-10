La chanteuse américaine Jennifer Lopez est remarquablement silencieuse sur son ex-petit ami P. Diddy. Les fans et les anciens compagnons de route du rappeur sont certains que la chanteuse en sait plus sur le scandale qu'elle ne l'admet.

Une relation tumultueuse: de 1999 à 2001, P. Diddy et Jennifer Lopez étaient en couple. Photo: WireImage 1/7

Patricia Broder

Que sait Jennifer Lopez du scandale qui touche Sean «Diddy» Combs? La chanteuse et le rappeur ont été en couple pendant trois ans à la fin des années 1990. Peu après leur séparation, elle a déploré son infidélité dans une interview accordée au magazine «Vice» en 2003. «C'était la première fois que j'étais avec quelqu'un qui ne m'était pas fidèle», a déclaré Jennifer Lopez. «Je ne l'ai jamais attrapé, mais je le savais tout simplement», expliquait-elle.

Fin 1999, les deux amoureux de l'époque ont été impliqués dans une fusillade dans une boîte de nuit new-yorkaise. Certes, la participation de l'ex-nabab du rap n'a pas été prouvée, mais plus tard P. Diddy a fait l'objet d'une enquête pour détention illégale d'armes et corruption dans le cadre de cette affaire.

«Ce fut l'une des pires nuits de ma vie», se souvint J.Lo. «Ma relation avec lui a toujours été quelque chose dont je savais qu'elle allait se terminer», déclarait-elle en 2003. Depuis, silence radio, la chanteuse ne s'est plus exprimé sur P. Diddy.

«Le silence bruyant de J.Lo»

Jusqu'à présent, Jennifer Lopez n'a pas non plus pris la parole concernant les plaintes et les accusations d'abus sexuels dont son ex fait objet. Sur les réseaux sociaux, les fans de l'Américaine de 55 ans qualifient son attitude par «le silence bruyant de J.Lo». Et la question qui brûle toutes les lèvres: qu'est-ce que J.Lo savait à l'époque du système secret de P. Diddy et de ses Freak-Offs (des soirées avec des performances sexuelles extrêmes)?

Le divorce de J.Lo à cause de P. Diddy?

Un journaliste de la plateforme américaine «NewsNation» s'est récemment entretenu avec Sugge Knight, ex-PDG du label concurrent de Diddy, Death Row Records, aujourd'hui en prison, sur le cas de son ancien ennemi juré. Sugge Knight a affirmé que Ben Affleck a voulu quitter Jennifer Lopez, après vu des vidéos de la chanteuse datant de l'époque de sa relation avec l'ancienne star du rap.

«Ils font une descente chez Puffy et obtiennent toutes ces vidéos dans lesquelles J.Lo fait ceci et J.Lo fait cela», a déclaré Sugge Knight. Il continue: «Je suis presque sûr qu'ils ont dit: 'Nous voulons te montrer des choses sur ta femme'.»

Pendant ce temps, une interview de Jennifer Lopez datant de 2015 a refait surface sur les réseaux sociaux. A l'époque, l'animatrice Wendy Williams avait demandé à la chanteuse si elle pouvait s'imaginer se remettre avec P. Diddy. Elle avait secoué la tête en rigolant, tandis que sa mère Guadalupe Rodriguez ne semblait pas apprécier la question. Assisse dans le public, cette dernière a fait un geste de colère en direction de sa célèbre fille, comme si elle lui disait: «Ne parle pas de lui!» Il semblerait qu'aujourd'hui encore, Jennifer Lopez applique le conseil de sa mère.