Une mannequin suisse de 24 ans tuée à coups de couteau à Bangkok

Gwendoline Cretton, une mannequin binationale suisse et hongkongaise de 24 ans, a été tuée à Bangkok. Elle a été poignardée à de multiples reprises. Son compagnon a été arrêté.

Gwendoline Cretton, une mannequin binationale suisse et hongkongaise, a été tuée à Bangkok.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Macabre découverte dans un appartement de Bangkok. Gwendoline Cretton, une mannequin binationale suisse et hongkongaise de 24 ans, a été tuée à Bangkok, dans le quartier de Prawet. Elle a été poignardée près de neuf fois dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, précise le «Bangkokpost».

C'est son compagnon, entre-temps arrêté et soupçonné d'être l'auteur, qui l'a emmené à l'hôpital avant qu'elle ne décède. Selon la police locale, l'homme aurait dissimulé le meurtre en indiquant que sa compagne avait voulu mettre fin à ses jours. Son interrogatoire et l'analyse de la scène de crime ont révélé des incohérences dans son témoignage, précise le dimsumdaily. Une enquête plus approfondie est donc menée.

Que faire en cas de violences? Numéros d'urgence

Police: 117 | Urgences médicales: 144 | La Main Tendue: 143 Trouver un centre de consultation

Cliquez ici pour une liste par canton. Fribourg Centre de consultation LAVI (pour enfants, hommes et victimes de la circulation)

Boulevard de Pérolles 18A

1701 Fribourg

Tél. 026 305 15 80

https://www.fr.ch/sej/ Genève AVVEC (ancien Solidarité Femmes)

Rue de Montchoisy 46

1207 Genève

Tél. 022 797 10 10

www.avvec.ch Neuchâtel SAVI (Service d'aide aux victimes)

Rue Daniel Jean-Richard 43

2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 889 66 49

savi.ne@ne.ch Rue J.L. de Pourtalès 1

CP 2050

2001 Neuchâtel

Tél. 032 889 66 49

savi.ne@ne.ch Vaud Centre d'accueil MalleyPrairie

Chemin de la Prairie 34

1007 Lausanne

Tél. 021 620 76 76

www.malleyprairie.ch Canton du Valais

Foyer Point du Jour

Région de Martigny

Tél. 078 883 38 07

Les voisins ont entendu des cris

Selon le dimsumdaily, la voiture de son compagnon aurait été filmée par une vidéo surveillance. On voit le véhicule «flâner mystérieusement» près de la résidence où l'horreur s'est déroulée. Quelque temps avant l'incident, des voisins auraient entendu une femme crier, précise le média hongkongais.

La jeune mannequin de 24 ans travaillait pour l'agence CalCarries International Management. Gwendoline Cretton partageait son travail sur les réseaux sociaux. Ses dernières publications datent d'une publicité d'une marque italienne, fin janvier.

Le Département fédéral des affaires étrangères a confirmé le décès d'une citoyenne suisse en Thaïlande à l'agence de presse Keystone-ATS. Il n'a pas donné d'informations plus précises.