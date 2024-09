Un adolescent géant bat deux records du monde

A seulement 16 ans, Eric Kilburn Jr. est l'adolescent qui a les plus grands pieds et les plus grandes mains du monde.

A 16 ans, l'adolescent fait déjà plus de 2 mètres!

Originaire du Michigan aux Etats-Unis, Eric Kilburn Jr. n'est pas seulement très grand, avec ses 2,08 mètres de haut, il a également battu deux records du monde et est ainsi entré dans le livre Guinness des records. L'adolescent a en effet les plus grandes mains (23,19 cm du poignet au majeur) et les plus grands pieds (34,29 cm et chaussures de taille 57) du monde dans sa catégorie d'âge. A titre de comparaison, la taille moyenne des chaussures pour les hommes est de 44.

Crocs aux pieds pendant des années

Eric est beaucoup plus grand que ses camarades de classe depuis le jardin d'enfants et n'a pas pu acheter de nouvelles chaussures dans un magasin à partir de cinq ans.

Il lui aurait fallu des chaussures sur mesure, qui auraient coûté plus de 1500 dollars à sa famille. C'est pourquoi il a décidé de porter des Crocs pendant deux ans, même par temps de neige, ce qui lui a causé au fil du temps des callosités douloureuses, des ampoules et des ongles incarnés.

Se rendre simplement dans un magasin pour acheter de nouvelles chaussures est impossible. Les chaussures doivent être fabriquées sur mesure.

«C'était plutôt cool»

Heureusement, lorsque l'histoire de l'adolescent s'est répandue, plusieurs fabricants de chaussures – dont Under Armour et Reebok – ont proposé plusieurs chaussures adaptées au lycéen. L'icône de la NBA Shaquille O'Neal est même venu pour l'occasion.

«C'était plutôt cool de voir combien de personnes ont vraiment à cœur d'aider les autres», avait alors déclaré Eric Kilburn Jr.

«J'aime inspirer les gens à être eux-mêmes»

Dans une vidéo TikTok publiée par le Guinness Book, Eric se réjouit d'être le nouveau détenteur du double record: «J'aime inspirer les gens à être eux-mêmes. Soyez qui vous êtes, ne vous cachez pas derrière quelqu'un ou quelque chose.»

L'adolescent se décrit comme un «type tout à fait normal», qui fait du sport, a une petite amie et dont l'entourage s'est habitué depuis longtemps à ce qu'il dépasse tout le monde. Son conseil aux personnes qui ne rentrent pas exactement dans le moule: «Ne laissez personne vous tirer vers le bas. Les commentaires méchants viennent souvent de ceux qui sont malheureux dans leur peau. Il faut toujours se focaliser sur soi-même.»