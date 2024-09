Selon Zelensky, la guerre pourrait prendre fin l'année prochaine

La fin de la guerre pourrait arriver l'année prochaine, estime Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la fin de la guerre dans son pays contre la Russie se profile à l'horizon. «Nous sommes plus proches de la fin de la guerre» que beaucoup ne le pensent, a-t-il déclaré à la chaîne américaine ABC News. «Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous ne le pensons.»

Selon Zelensky, le conflit pourrait prendre fin l'année prochaine. «Une action déterminée dès maintenant peut accélérer une fin équitable de l'agression russe contre l'Ukraine l'année prochaine», a écrit le président ukrainien après une rencontre avec une délégation bipartisane du Congrès américain sur la plate-forme X. «Notre plan de victoire contribuera à forcer pratiquement la Russie à faire la paix.»

Zelensky a l'intention de présenter son plan lors d'entretiens et éventuellement de discours publics. Avec ce plan, il veut s'assurer un soutien politique et militaire supplémentaire de la part de ses alliés. Selon un rapport du journal britannique «The Times», il contient la demande de garanties de sécurité occidentales similaires à celles d'une adhésion à l'OTAN. Par ailleurs, des armes non spécifiées et une aide financière supplémentaire seront demandées.

Zelensky a déclaré après la rencontre avec la délégation du Congrès américain: «D'ici la fin de l'année, nous avons une réelle opportunité de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les Etats-Unis.» Il a déclaré qu'il était reconnaissant au Congrès américain, aux deux partis et aux deux chambres, pour leur engagement indéfectible.



«Poutine ne volera jamais l'avenir du monde»



Zelensky a déclaré lors de son discours au Sommet de l'avenir des Nations unies au siège de l'ONU à New York lundi (heure locale) que le deuxième Sommet de la paix était actuellement en préparation. Il a invité tous les chefs d'Etat et de gouvernement et les nations à continuer à soutenir les efforts communs pour un avenir juste et pacifique. «Poutine a déjà volé beaucoup, mais il ne volera jamais l'avenir du monde. J'en suis sûr», a-t-il souligné.



Moscou continue de refuser de participer au sommet de paix. En juin, des dizaines de pays, sans la Russie et la Chine, avaient participé à une première rencontre en Suisse. Zelensky prévoit une deuxième rencontre en novembre.



Il doit participer aujourd'hui à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question ukrainienne et devrait s'exprimer mercredi à l'Assemblée générale de l'ONU. Le président américain Joe Biden le recevra également à la Maison Blanche.