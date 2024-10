Joe Biden aurait traité Benjamin Netanyahu de «fils de pute»

Joe Biden aurait insulté en privé Benjamin Netanyahu, Donald Trump et Vladimir Poutine, révèle le livre «War» de Bob Woodward. Le candidat républicain est également visé pour sa proximité avec Vladimir Poutine.

Joe Biden aurait insulté en privé Benjamin Netanyahu, Donald Trump et Vladimir Poutine, révèle le livre «War» de Bob Woodward.

Solène Monney Journaliste Blick

Joe Biden ne mâche pas ses mots quand il parle des grands de ce monde. De Vladimir Poutine à Donald Trump en passant par Benjamin Netanyahu, tous, ont en pris pour leur grade en coulisses.

Selon le livre «War» écrit par Bob Woodward, l'un des journalistes à l'origine scandale du «Watergate» (qui avait abouti à la démission du président Richard Nixon), Joe Biden aurait insulté en privé le Premier ministre israélien. «Ce fils de pute, Bibi Netanyahu, c'est un sale type, un putain de sale type», révèle mardi 8 octobre CNN qui a eu accès à des extraits du livre.

Il aurait tenu ses propos au printemps 2024 alors que la guerre d'Israël avec la Hamas s'intensifiait. Mais le Premier ministre israélien n'est pas le seul à être étrillé dans l'ouvrage: Donald Trump aurait lui aussi été la cible des outrances du président démocrate, en raison cette fois sa proximité avec Vladimir Poutine.

«Trou du cul»

En public, Joe Biden cache bien son jeu quand il parle de son rival républicain, Donald Trump. Il utilise les termes «mon prédecesseur» ou «l'ancien président». Il semble qu'en privé les mots du président soient moins élégants. Toujours selon Bob Woodward, Joe Biden aurait traité le candidat à la Maison Blanche de «putain de trou du cul».

Vladimir Poutine, n'échappe pas non plus aux insultes du président des Etats-Unis. Ce dernier aurait déclaré à ses conseillers dans le bureau ovale, pas longtemps après l'invasion de l'Ukraine par la Russie: «Putain de Poutine» en ajoutant «Il est l'incarnation du mal.»

Trump et Poutine, la romance

Le livre «War» qui paraîtra le 15 octobre prochaine, contient également des détails sur la relation entre Vladimir Poutine et Donald Trump. En 2020, l'ancien président américain aurait envoyé secrètement des tests Covid à son homologue russe. Un moment inopportun où la première puissance mondiale en manquait.

Vladimir Poutine aurait ensuite supplié Donald Trump de garder ceci secret: «Je veux que vous ne le racontiez à personne, les gens seront en colère contre vous, pas contre moi.» «Je m'en fiche», aurait répondu l'ancien président américain.

Mais n'est pas tout: Bob Woodward révèle également que Donald Trump et Vladimir Poutine se seraient parlés sept fois depuis que le candidat républicain a quitté la Maison Blanche, comme le rapporte le journal «Le Parisien». En 2024, le républicain aurait exigé qu'un de ses collaborateurs quitte son bureau pour avoir une discussion téléphonique avec le président russe.

Harris et Trump réagissent

La candidate démocrate dans la course à la Maison Blanche, Kamala Harris a réagi aux révélations sur la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine: «Tout le monde en Amérique luttait pour obtenir des kits (...) et ce type les envoie en Russie, à un dictateur meurtrier, pour son usage personnel.»

De son côté, Donald Trump a réagi par l'entremise d'un de ses porte-parole. Celui-ci nie totalement les propos du journaliste et ajoute: «Ce livre pourrait servir de papier toilette.»

Ces révélations ne sont pas une bonne nouvelle pour Donald Trump. A moins d'un mois des élections présidentielles américaines, sa proximité avec le très controversé président russe pourrait renforcer les craintes pour l'avenir de l'Ukraine.