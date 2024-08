La police britannique a annoncé mardi avoir arrêté plus de 1000 personnes liées aux émeutes qui ont secoué le Royaume-Uni ces deux dernières semaines.

Plus de 1000 arrestations après les émeutes au Royaume-Uni

Ces émeutes sont les plus graves au Royaume-Uni depuis 2011.

«Les forces de police à travers le pays ont effectué plus de 1000 arrestations liées aux récents troubles violents», a indiqué sur X le Conseil national des chefs de police (NPCC). 575 personnes ont également été inculpées. Les procès d'émeutiers présumés se succèdent.

Émeutes les plus graves depuis 2011

Les émeutes, les plus graves au Royaume-Uni depuis 2011, ont touché des dizaines de villes et villages d'Angleterre et d'Irlande du Nord, suite à l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes le 29 juillet.

Des rumeurs sur le suspect, présenté de manière erronée comme un demandeur d'asile musulman, ont été diffusées par d'influents comptes d'extrême droite sur les réseaux sociaux, conduisant à cette explosion de violence xénophobe et raciste dans la rue dès le lendemain de l'attaque. De nombreuses personnes ont également été arrêtées pour des publications haineuses en ligne.

Adolescente de 13 ans

La justice britannique enchaîne les dossiers et prononce de lourdes peines, alors que le désordre s'est calmé avant le weekend dernier et que le gouvernement a promis de sanctionner les émeutiers.

Parmi les personnes jugées mardi figurait une adolescente de 13 ans, qui a avoué avoir proféré des menaces devant un foyer de demandeurs d'asile à Aldershot (sud).

Un homme a plaidé coupable d'avoir participé à l'attaque d'une voiture transportant trois Roumains et d'avoir agressé des policiers pendant des émeutes à Hull (nord-est de l'Angleterre). Il a par ailleurs plaidé coupable de cambriolage car il a pris part au pillage de plusieurs boutiques.