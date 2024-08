Trois policiers blessés et huit arrestations lors des émeutes au Royaume-Uni

La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper s'est recueillie près de la scène du drame.

ATS Agence télégraphique suisse

Les émeutes en Angleterre à la suite du meurtre de trois fillettes se poursuivent, trois policiers ont été hospitalisés et huit personnes arrêtées.

«Au cours de la soirée, ces officiers ont été confrontés à d'importants et graves niveaux de violence, ce qui est tout à fait déplorable», a déclaré Helena Barron, une responsable de la police de Northumbria dans un communiqué, précisant que deux officiers étaient toujours à l'hôpital.

La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a promis que les émeutiers «paieront le prix de leur violence et de leur comportement de voyou»: «La police a le soutien absolu du gouvernement pour agir de la manière la plus énergique possible et s'assurer que toute la force de la loi s'exerce (...) Les émeutiers ne représentent pas la Grande-Bretagne.»