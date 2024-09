La rock star Jon Bon Jovi convainc une femme de ne pas sauter d'un pont

Jon Bon Jovi a une nouvelle fois prouvé qu'il avait un grand cœur en convainquant une femme de ne pas sauter d'un pont à Nashville. La rock star et une membre de son équipe sont venus la rassurer et l'aider à revenir sur la terre ferme.

Christian Thiele et Livia Fietz

Il est déjà une icône du rock. Désormais, Jon Bon Jovi peut aussi se parer du titre de «bienfaiteur». Mardi soir (heure locale), la rock star a interrompu le tournage d'un clip vidéo à Nashville pour convaincre une femme de ne pas se jeter dans le vide.

Selon le Metropolitan Nashville Police Department, l'homme se baladait sur le pont piétonnier John Seigenthaler lorsqu'il a vu la femme sur la rambarde. Une vidéo de surveillance diffusée par la police montre que la femme avait déjà enjambé la balustrade du pont et qu'elle se tenait dos à la route.

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24 pour les personnes en crise suicidaire Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch

Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch

Urgences médicales: 144

«Nous avons tous besoin de nous mettre en sécurité»

La rock star Jon Bon Jovi était en tournage pour un clip vidéo. Photo: keystone-sda.ch

On y voit également Jon Bon Jovi s'approcher lentement de la femme avec une membre de son équipe et tous deux commencent à lui parler. Elle s'approche de la femme et apporte des gestes de réconfort.

Leur conversation est fructueuse et la femme se laisse convaincre de se retourner. Jon Bon Jovi et son équipière l'aident à repasser par-dessus la rambarde. De retour sur la terre ferme, Jon Bon Jovi serre la femme très fort dans ses bras. Peu après, les pompiers et la police arrivent sur place.

Le chef de la police de Nashville, John Drake, a applaudi le chanteur de «Living on a Prayer» dans un communiqué: «Bravo à Jon Bon Jovi et à son équipe!» Ils auraient aidé une femme à «se mettre en sécurité depuis le bord au-dessus de la rivière Cumberland». Drake a ajouté: «On a tous besoin de nous pour nous mettre mutuellement en sécurité.»

Jon Bon Jovi ne s'est pas encore exprimé sur l'incident, mais la situation lui tient certainement à cœur. Selon des rapports américains, il a été formé pour communiquer avec des personnes en situation difficile. En 2006, le musicien a en effet créé la JBJ Soul Foundation afin d'offrir un soutien aux familles américaines dans leur lutte contre le sans-abrisme, la pauvreté et la faim.