Un touriste, probablement français, a été attaqué et blessé par un ours dans le Nord de l'Italie. La vie de l'homme n'est pas en danger.

Un ours a attaqué un touriste dans le Nord de l'Italie. (image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

Un touriste étranger, français selon des médias, a été attaqué mardi matin par un ours dans le Nord de l'Italie et blessé, a annoncé la province du Trentin. «Ce matin, un touriste étranger a été attaqué par un ours dans la localité de Naroncolo», non loin de Trente, chef-lieu de la province, selon un bref communiqué de la province. «L'homme a été secouru par du personnel sanitaire et transporté par hélicoptère à l'hôpital Santa Chiara de Trente avec des blessures».

Selon des médias locaux, il s'agit d'un Français âgé de 43 ans qui était parti faire une promenade dans les bois lorsqu'il a été attaqué par l'ours. Les blessures ne mettent pas sa vie en danger, selon la même source.

Une centaine d'ours dans la province

La province a pour sa part précisé que des gardes forestiers sont également intervenus sur place pour tenter d'identifier l'ours à l'origine de l'attaque. Il y avait en 2021 dans la province de Trente environ une centaine d'ours, entre adultes et petits, selon la même source. En avril 2023, un joggeur italien avait été tué par un ours dans le Trentin, une première en Italie.

L'ourse accusée d'avoir tué le joggeur – elle était innocente, affirment les défenseurs des droits des animaux – a été séparée de ses petits après l'incident et emmenée dans un enclos. Après de nombreux appels lancés par des défenseurs des droits des animaux, les autorités provinciales ont annoncé en mai que l'ourse, identifiée sous le nom de JJ4, serait transférée en Allemagne dans le courant de l'année, dans un refuge situé près de la Forêt-Noire.

Le plan de réintroduction de l'ours ("Life Ursus") dans la province du Trentin, mis en œuvre entre 1996 et 2004, prévoyait 50 plantigrades mais ils sont désormais plus nombreux.