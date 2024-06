L'influenceuse Farah El Kadhi décède brusquement sur un yacht à 36 ans

1/4 L'influenceuse tunisienne Farah El Kadhi est décédée.

Laszlo Schneider

Un événement choc a secoué la toile lundi 17 juin: l'influenceuse beauté tunisienne Farah El Kadhi est décédée de manière inattendue à l'âge de 36 ans seulement lors de ses vacances sur un yacht au large de Malte, rapporte le «Daily Mail». Quelques heures avant sa mort, la jeune femme partageait encore des selfies pleins de vie avec ses followers.

Selon le journal britannique, l'influenceuse a été retrouvée inconsciente avant d'être immédiatement transportée à l'hôpital Mater Dei de la ville de L-Imsida, mais les secours sont arrivés trop tard. Farah El Kadhi comptait parmi les personnalités les plus influentes des réseaux sociaux en Tunisie. Elle divertissait plus d'un million d'abonnés sur Instagram et laisse derrière elle une communauté de fans et d'amis en deuil.

«J'ai beau ne te connaître que par Instagram, la douleur de ton départ est profonde! Tu rayonnais d'une énergie pleine de joie et de vie!», s'émeut un fan. Un autre exprime sa stupéfaction: «Je n'arrive pas à y croire! Je suis sous le choc, tu vas nous manquer! Je ne t'oublierai jamais.»

Une enquête a été ouverte

La cause exacte du décès de l'influenceuse n'est pas encore claire. Les médias locaux, auxquels le «Daily Mail» fait référence, rapportent que la créatrice de contenu ne présentait aucune blessure visible. Une autopsie et une enquête judiciaire auraient été ouvertes afin d'éclaircir les circonstances de sa mort. Farah El Kadhi était connue pour la promotion de sa propre marque de mode «Bazarbyfaf» et inspirait régulièrement ses followers par sa joie de vivre et son esprit entrepreneurial.