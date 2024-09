Robin Wegmüller et Blicky IA

C'est la guerre entre les tenanciers des tentes de l'Oktoberfest. Photo: Getty Images

La fête de la bière a envahi Munich. Mais aujourd'hui, c'est le champagne qui fait la une des journaux en Bavière. Les tenanciers se disputent à propos de la liste des boissons qu'ils ont le droit de servir (ou pas) sous leur tente.

En principe, tous les gérants sont tenus de respecter la liste des boissons qu'ils peuvent servir. En dehors de la bière, de l'eau et des sodas, il n'y a rien d'autre de disponible. Mais comme le rapporte le «Abendzeitung München», le traditionnel chapiteau Schottenhamel est autorisé depuis l'année dernière à servir, en plus de la bière, du champagne, du vin, de l'eau-de-vie et du café. Cette autorisation spéciale suscite l'incompréhension et la colère des autres tentes.

Démission de l'association

La conséquence? «Maintenant, tous les autres veulent aussi servir du champagne, du vin, de l'eau-de-vie et du café, mais ils n'en ont pas le droit. Ce n'est pas normal», déclare un restaurateur pour exprimer son mécontentement. Une chose est sûre: l'élargissement de l'offre de boissons apporte un avantage concurrentiel et économique substantiel au Schottenhamel.

Pour une fois, ce n'est pas la bière mais le champagne qui crée des disputes à l'Oktoberfest de Munich. Photo: IMAGO/Wolfgang Maria Weber 1/4

La querelle va même si loin que la tenancière de la Paulaner-Festzelt, Arabella Schörghuber, aurait donné sa démission à l'association des tenanciers. Cette association informelle représente les 14 grandes tentes de la manifestation.

Le patron de l'Oktoberfest tente de rassurer

Selon le patron de la fête de la bière, Clemens Baumgärtner, le traitement spécial réservé au Schottenhamel est dû à sa catégorie de tente particulière. Le Schottenhamel est en effet considéré comme une «tente libre». Ce statut est soumis à d'autres règles que celles des tentes de brasseries et de tireurs.

Le restaurateur Christian Schottenhamel tente d'apaiser les choses. Il souligne la bonne collaboration avec les autres restaurateurs. Concernant le commerce des boissons supplémentaires, il avoue qu'une «tente de bière n'est pas une tente de champagne, nous le remarquons déjà. Mais le Weinschorle (cocktail de vin et d'eau gazeuse ou de limonade) et les schnaps sont vraiment très bien accueillis par nos clients».