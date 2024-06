Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont assisté mercredi à une grande cérémonie sur la place principale de la capitale Pyongyang, à l'ouverture d'un sommet bilatéral, ont rapporté des agences de presse russes.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se sont rencontrés à l'aéroport de Pyongyang.

ATS Agence télégraphique suisse

«Le cortège du président russe, mené par la limousine Aurus dans laquelle se trouvait Poutine, s'est rendu sur la place Kim Il Sung», a rapporté Interfax. Kim Jong Un a ensuite accueilli Vladimir Poutine avant des entretiens à la résidence officielle Kumsusan, a ajouté RIA Novosti.

«Nous apprécions beaucoup votre soutien systématique et permanent de la politique russe, y compris sur le dossier ukrainien», a déclaré Poutine, cité par les agences, au début de sa rencontre avec Kim Jong Un, après une cérémonie solennelle sur la principale place de Pyongyang.

«Nouveau document fondamental»

Un «nouveau document fondamental» pour encadrer les relations entre Moscou et Pyongyang est «prêt», a annoncé Vladimir Poutine dans la capitale nord-coréenne. «Aujourd'hui, un nouveau document fondamental qui jettera les bases de nos relations à long terme est prêt», a déclaré Poutine, cité par les agences de presse russes, et il a assuré que Moscou et Pyongyang avaient «largement avancé» dans le renforcement de leurs liens bilatéraux.

«Les relations entre nos pays entrent dans une nouvelle ère de nouvelle et grande prospérité qu'il est impossible de comparer même à celle de la période des relations soviéto-coréennes du siècle dernier», a déclaré le dirigeant nord-coréen, selon ses propos traduits en russe et cités par les agences de presse russes.