Les enquêteurs tentent de comprendre l'auteur de l'attentat contre Trump

1/6 L'enquête sur la tentative d'assassinat de Trump se poursuit.

Denis Molnar

Les enquêteurs fédéraux tentent toujours de reconstituer pièce par pièce le puzzle de Thomas Matthew Crooks afin de comprendre pourquoi il est monté sur un toit et a appuyé sur la gâchette lors d'un meeting de campagne de Donald Trump à Butler en Pennsylvanie.

Pour ce faire, plus de 200 entretiens ont été menés jusqu'à présent et les recherches de Crooks sur Internet ont été passées au crible. Et même si l'on sait désormais qu'il était solitaire et qu'il s'intéressait aux armes, beaucoup de choses restent encore floues une semaine après l'attentat.

«Il s'est approché de sa cible»

Les personnes chargées de l'enquête supposent entre-temps que ses intentions étaient moins motivées politiquement. On suppose plutôt qu'il s'agissait pour lui de s'attaquer à une cible aussi éminente que possible à proximité de chez lui. Ainsi, le tireur avait recherché en ligne, outre Trump, le président Joe Biden et des photos d'autres célébrités des deux partis ont été trouvées sur son téléphone portable.

«Même s'il n'a pas atteint son objectif principal, le tireur a réussi à bien des égards en s'approchant si près de sa cible», a déclaré un responsable fédéral à CNN.

Crooks avait également recherché des informations sur un tireur qui avait tué quatre camarades de classe dans un lycée du Michigan en 2021. Ce comportement est conforme à celui d'autres forcenés qui recherchent des personnes à imiter et qui peuvent se faire une idée de la manière dont on planifie quelque chose de plus grand, a déclaré un fonctionnaire fédéral. Mais il y a aussi des différences claires avec les tueurs de masse typiques.

Mais les enquêteurs ont du mal à comprendre…

Parallèles avec l'attentat de Las Vegas

Crooks a ainsi tiré de manière ciblée sur Trump et non de manière sauvage dans la foule. On ne sait pas non plus si l'engin explosif improvisé trouvé dans sa voiture était destiné à tuer des gens ou s'il a simplement servi de diversion.

Kathleen Puckett, une ancienne analyste comportementale du FBI qui a travaillé sur le cas du «Unabomber» Ted Kaczynski, a déclaré que Crooks semblait également avoir moins de puissance de feu. «Pour moi, il n'avait pas l'air d'être préparé à une attaque», a déclaré Puckett en se référant aux informations disponibles.

Les enquêteurs ont visiblement du mal à comprendre la façon de penser de Crooks. Le fait qu'il n'ait laissé que peu d'indices, par exemple des écrits, n'aide pas non plus. Il y aurait des parallèles avec Stephen Paddock, le tireur qui a tué 60 personnes à Las Vegas en 2017. Sept ans après la fusillade de masse la plus meurtrière d'Amérique, les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi Paddock a appuyé sur la gâchette.

«Un des problèmes les plus épineux»

«Il pourrait s'agir d'une situation où plus nous en découvrons, moins nous en comprenons les raisons exactes», estime Juliette Kayyem, une ancienne employée du ministère de la Sécurité intérieure et analyste de la sécurité nationale pour CNN.

Mary Ellen O'Toole, une ancienne profileuse du FBI, met en garde contre toute conclusion hâtive sur le mobile. Selon Mary Ellen O'Toole, les délinquants isolés, qui restent largement invisibles avant les attentats, sont «l'un des problèmes les plus épineux là-bas» pour les forces de l'ordre.