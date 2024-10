Cette famille arnaque et pirate le monde entier

Une famille russe serait à l'origine du groupe de pirates informatiques Evil Corp, actif au niveau international. Les dommages causés par les cyberattaques contre les autorités et les entreprises sont estimés à plus de 300 millions de dollars.

Le fils Maksim (tout à gauche) et le père Viktor (au Centre) arnaquent le monde entier avec des cyberattaques. Photo: NCA 1/4

Johannes Hillig

Ils sourient gentiment à l'appareil photo et semblent satisfaits. À première vue, il pourrait s'agir d'une photo de famille ordinaire. Mais en réalité, elle montre des criminels riches de plusieurs millions.

Concrètement, il s'agit de la famille Jakubez. Ils seraient à l'origine du groupe de pirates informatiques Evil Corp. A leur tête, le père Viktor et le fils Maksim. Avec d'autres membres de leur famille et des criminels, ils sont soupçonnés d'être responsables de cyberattaques dévastatrices, et ce, dans le monde entier.

Le fils a volé de l'argent, le père l'a fait disparaître

L'agence britannique National Crime Agency (NCA) vient de publier un dossier complet sur le sujet. On y apprend que le groupe était géré comme une entreprise familiale. Le père Viktor s'y connaissait en matière de blanchiment d'argent et en a gagné pendant de nombreuses années. «Maksim a fait entrer cette entreprise familiale dans le 21e siècle en se lançant dans la cybercriminalité et en amenant avec lui son père, son frère Artem et les cousins Kirill et Dmitry Slobodskoy», écrit la NCA dans son rapport.

Le gang aurait dérobé plus de 300 millions de francs. Photo: NCA

Les pirates ont d'abord volé l'argent des autorités et des entreprises. Ensuite, le père Viktor a fait disparaître l'argent grâce à ses contacts et à ses connaissances, avant de le blanchir. Pour cela, des sociétés fictives ont été créées ou l'argent a été converti en cryptomonnaies.

Sous la protection du Kremlin

Le groupe était responsable du développement et de la diffusion de BitPaymer et Dridex, avec lesquels il a ciblé des banques et des institutions financières dans plus de 40 pays. Depuis 2011, le groupe aurait gagné plus de 300 millions de dollars de cette manière. Plus de 300 institutions et personnes établies dans 43 pays comptent parmi les victimes.

Evil Corp est protégé par l'État russe. Le groupe de gangsters tient son siège à Moscou, où il entretient des contacts étroits avec les services secrets russes (FSB), comme l'écrit la NCA. Les hackers auraient même mené des cyberattaques et des attaques d'espionnage contre les États-Unis et les alliés de l'OTAN pour le compte du FSB.

Récompense de plusieurs millions

Les États-Unis avaient déjà porté plainte en 2019 et imposé des sanctions aux Russes. La Grande-Bretagne suit désormais le mouvement. Le ministre des Affaires étrangères David Lammy est cité comme suit par la NCA: «Poutine a mis en place un État mafieux corrompu au centre duquel il se trouve lui-même. Nous devons combattre cela à chaque étape, et l'action d'aujourd'hui n'est qu'un début.»

La famille russe n'a pas encore été arrêtée. Le Département d'État américain promet une récompense de cinq millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Maksim Jakubez.