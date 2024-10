Des fans enterrent de la drogue dans un parc 10 mois avant la venue d'Oasis

Les deux frères Gallagher vont se réunir après 15 ans d'engueulades bien acides. Photo: keystone-sda.ch

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Oasis est autant connu pour ses tubes et ses monstrueuses engueulades que pour sa descente aux enfers dans la drogue et l'alcool. Visiblement, certains fans du mythique groupe de rock anglais partagent les mêmes démons.

Le «Daily Mail» écrit ce mercredi 2 octobre que des junkies mélomanes auraient enterré de la came dans Heaton Park, à Manchester, 10 mois avant que les frères Gallagher n'y jouent. Ceux-ci se seraient vantés auprès de conseillers en toxicomanie qui tirent la sonnette d'alarme et appellent les organisateurs à la vigilance.

Une tournée très attendue

Pour mémoire, après 15 ans de brouille, Liam et Noel ont annoncé se reformer. L'engouement a été immédiat, malgré des polémiques sur la tarification dynamique des prix des billets. En clair: plus la demande augmente, plus le prix monte.

Dans les faits, la demande a explosé! Des millions de personnes se sont ruées sur les plateformes de vente en espérant voir les chanteurs et musiciens de «Don't look back in anger» qui ont visiblement su faire la paix avec le passé.