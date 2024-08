L'ancien vice-ministre de la Défense russe Pavel Popov a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour corruption dans un parc d'attractions de propagande russe. Deux autres responsables ont été arrêtés plus tôt ce mois pour la même affaire.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

L’ancien vice-ministre de la Défense Pavel Popov a été arrêté en Russie, où il a été amené menotté au tribunal de Moscou, peut-on lire sur le site de l’agence de presse Reuters. Il est soupçonné de corruption, selon les informations officielles du Comité d’enquête russe. Concrètement, il aurait détourné des fonds de l’Etat à des fins personnelles.

Les autorités compétentes ont annoncé ce jeudi ouvrir une enquête, dans le cadre d’une série d’investigations pour corruption, en lien direct avec l’ancien ministre de la Défense Sergueï Choïgou – limogé plus tôt dans l’année par Vladimir Poutine. Pavel Popov est le troisième fonctionnaire du parc d’attractions Patriot Park à faire l’objet d’une enquête pour fraude, rappelle Reuters.

Un parc d’attractions au cœur de l’affaire

«Selon les enquêteurs, entre 2021 et 2024, lorsque Pavel Popov était responsable du développement, de l’exploitation et des travaux du parc Patriot, il s’est enrichi aux dépens de cette installation», a déclaré la Commission d’enquête russe sur sa chaîne Telegram. Le Patriot Park, à l’ouest de Moscou, est un parc d’attractions et de collection d’armes russes géré à grands frais par l’armée.

Deux autres hauts responsables de la Défense, le général de division Vladimir Shesterov et le directeur du parc, le colonel Viatcheslav Akhmedov, ont été arrêtés ce mois-ci, rappelle «The Moscow Times». Ils sont tous deux soupçonnés de fraude dans le cadre de la même affaire et risquent jusqu’à 10 ans de prison.

L’acte d’accusation indique que Pavel Popov a contraint les entreprises de construction qui œuvraient dans le parc à travailler gratuitement, sur ses propriétés privées. Selon les enquêteurs, cet ancien vice-ministre et général de réserve aurait détourné des «biens matériels de valeur» et forcé des entreprises liées au parc à «effectuer des travaux dans ses logements de campagne sans les payer». Il a également «continué à assurer, aux frais du parc, l’entretien de son terrain d’environ 3 hectares», précise l’AFP.

«Un coup porté contre Choïgou»

Pour rappel, le soixantenaire a quitté son poste de député en juin, un mois après le limogeage du ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Il était considéré comme un confident de l’ex-ministre de la Défense – devenu assistant puis adjoint.

Le Kremlin a démenti toute campagne de purges, assurant qu’il s’agissait d’une opération anti-corruption, le secteur de la Défense russe étant miné par les scandales depuis de nombreuses années. Mais «c’est bien sûr un coup porté à Choïgou», lance ce jeudi sur sa chaîne Telegram Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Carnegie Russia Eurasia Center, citée par Reuters.

Bien que les enquêteurs n’aient pas encore chiffré publiquement le montant des dégâts, ils ont annoncé que des biens d’une valeur d’environ 500 millions de roubles (5 millions d’euros) ont été découverts en possession de Pavel Popov et de sa famille… soit bien plus que le salaire officiel du vice-ministre!