L'armée poursuit sa progression dans la région russe de Koursk, annonce Zelensky

Mercredi, le président Zelensky a assuré que l'offensive menée en Russie permettait de soulager la pression dans l'est de son pays et a affirmé que les troupes ukrainiennes continuaient d'«étendre le territoire sous (leur) contrôle» dans la région de Koursk.

Le chef d'État ukrainien s'est exprimé dans une allocution vidéo ce mercredi soir.

Les forces armées ukrainiennes ont pris le contrôle de nouveaux territoires lors de leur invasion de la région russe de Koursk, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mercredi soir. Il s'agit de surfaces situées à la frontière avec l'Ukraine, a-t-il précisé dans une allocution vidéo. Le chef d'État ukrainien n'a pas donné plus de détails. Mais il a également déclaré que le stock de prisonniers de guerre russes avait de nouveau été reconstitué en vue d'un nouvel échange éventuel.

«Merci les soldats! C'est ce qui nous aidera à ramener nos hommes chez eux après leur captivité en Russie», s'est réjouit le président ukrainien. Le dernier échange de prisonniers a eu lieu la semaine dernière. Les troupes ukrainiennes avaient envahi la Russie le 6 août.

Selon Zelensky, l'offensive du Koursk empêche la Russie d'augmenter encore la pression déjà élevée sur la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, car elle doit se concentrer sur la défense de son territoire. La pression dans la région de Donetsk ne diminue toutefois pas jusqu'à présent. Les observateurs militaires occidentaux ont attesté des progrès des troupes russes dans le district de Pokrovsk.

Situation difficile dans la région ukrainienne de Pokrovsk

Le président Zelensky a tout de même reconnu l'existence de ces problèmes. «Dans la région de Donetsk, la situation est extrêmement difficile. Les principaux efforts de la Russie et les plus grandes forces sont concentrés là», a-t-il reconnu.

«Le résilience de chacune de nos unités et notre capacité à détruire l'occupant sont très hautes actuellement. Je veux remercier chaque soldat, chaque commandant qui tient ses positions», a-t-il poursuivi.

Malgré l'offensive surprise déclenchée par Kiev le 6 août dans la région russe de Koursk, la Russie continue de régulièrement gagner du terrain dans celle ukrainienne de Donetsk, qui demeure l'épicentre des combats et qu'elle entend conquérir dans son intégralité. Elle a revendiqué mardi la prise d'un nouveau village ukrainien, celui d'Orlivka, près de Pokrovsk, face aux troupes de Kiev en infériorité numérique et qui disposent d'une plus faible puissance de feu.