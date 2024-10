Elon Musk serait en contact régulier avec Poutine depuis deux ans

Elon Musk aurait été en contact à plusieurs reprises avec le président russe Vladimir Poutine, révèle un nouveau rapport. Photo: AFP 1/5

SDA

Selon un article du «Wall Street Journal», le milliardaire de la tech et soutien de Trump Elon Musk a eu des contacts réguliers avec le président russe Vladimir Poutine depuis fin 2022. Le média se réfère à plusieurs fonctionnaires actuels et anciens des Etats-Unis, d'Europe et de Russie. Les conversations entre Musk et Poutine auraient porté sur des sujets géopolitiques, commerciaux et personnels.

Le richissime entrepreneur n'a pas répondu aux demandes de commentaires préalables du journal et ne s'est pas exprimé sur le sujet, même après la publication du rapport. Au lieu de cela, il a publié sur sa plateforme en ligne X, sur laquelle il diffuse régulièrement des positions conservatrices de droite, d'autres contributions de soutien à l'ancien président Donald Trump. Il y a deux ans, Musk avait encore formellement nié un rapport sur de prétendus contacts avec Poutine.

Des contacts cette année encore ?

Mais les contacts ont effectivement eu lieu et se sont poursuivis jusqu'à cette année, écrit le «Wall Street Journal» en se référant à un collaborateur actuel et à un ancien collaborateur des services secrets. Elon Musk aurait été prié une fois par Vladimir Poutine de ne pas activer le système de communication par satellite Starlink à Taïwan, selon les mêmes sources, qui citent deux personnes informées. Vladimir Poutine aurait ainsi voulu rendre service au chef d'Etat chinois Xi Jinping, qui revendique le contrôle de Taiwan et soutient le président russe dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine.

Elon Musk est entre autres à la tête du constructeur de voitures électriques Tesla et de l'entreprise spatiale SpaceX. Ce sont surtout ses actions Tesla qui font de lui la personne la plus riche du monde, tandis que SpaceX joue actuellement un rôle clé dans le programme spatial des Etats-Unis, tant dans le domaine civil que militaire. C'est pourquoi Elon Musk a obtenu l'autorisation de divulguer des informations confidentielles.

Terminaux Starlink pour l'Ukraine

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, SpaceX avait équipé les forces armées ukrainiennes de terminaux Starlink pour remplacer l'infrastructure de téléphonie mobile détruite par les troupes russes. Entre-temps, le ministère américain de la Défense a conclu un contrat avec SpaceX destiné à cet effet. On a appris dans la biographie d'Elon Musk qu'il aurait empêché une attaque ukrainienne contre la flotte russe de la mer Noire sur la péninsule de Crimée occupée par la Russie. Le milliardaire aurait ainsi refusé la demande ukrainienne d'activer Starlink dans la région, en justifiant sa décision par la crainte d'une escalade guerrière avec des armes nucléaires.

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a laissé entrevoir la possibilité, en cas de victoire électorale le 5 novembre, de confier à Musk la direction d'un comité chargé de passer au crible les dépenses publiques américaines. Il pourrait y avoir des conflits d'intérêts, car SpaceX est un contractant du gouvernement américain et Tesla dépend des décisions des autorités de régulation américaines. Parallèlement, le constructeur de voitures électriques de Musk fait l'objet de plusieurs enquêtes.