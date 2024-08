L'Angleterre lance des mesures d'urgence pour désengorger ses prisons

Plusieurs arrestations ont eu lieu après qu'une attaque au couteau d'une fillette a déclenché de violentes émeutes en Angleterre.

Le gouvernement britannique a lancé ce matin une série de mesures d'urgence pour lutter contre la saturation des prisons dans le nord de l'Angleterre. Le déclenchement du dispositif Early Dawn ("petit matin") permet notamment de détenir les personnes appréhendées dans des cellules de police et d'attendre que des places de prison se libèrent pour les faire comparaître.

Un dispositif permettant de soulager «à court terme» la pression exercée sur les prisons, selon le ministère de la Justice. «Nous avons hérité d'un système judiciaire en crise et vulnérable aux chocs», a souligné dans un communiqué le secrétaire d'État chargé des prisons, James Timpson. Le politicien considère ces mesures comme «difficiles mais nécessaires».

Des prisons au bord du gouffre

Cette décision intervient alors que des violences racistes et islamophobes ont éclaté récemment dans le nord de l'Angleterre. La situation, déjà critique, s'est ainsi aggravée à la suite de centaines d'arrestations et de condamnations, plongeant l'Angleterre et le Pays de Galles dans une grave crise du système pénitentiaire. La région compte la plus haute proportion de prisonniers par rapport à la population d'Europe occidentale.

Si la police a assuré que ces mesures ne l'empêcheraient pas d'arrêter quiconque «pose un risque pour le public», des représentants des employés du système pénitentiaire ont averti qu'elles retarderaient le fonctionnement de la justice.

Émeutes dans le pays

Après son arrivée au pouvoir début juillet, le gouvernement travailliste avait annoncé un plan pour libérer des milliers de prisonniers en septembre. Objectif: contenir un système carcéral au bord de l'"effondrement». Il avait ensuite libéré environ 500 places supplémentaires lorsque des émeutes consécutives ont éclaté après une attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes le 29 juillet à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Des violences se sont propagées dans toute l'Angleterre et en Irlande du Nord. Des mosquées et des hôtels hébergeant des migrants ont été pris pour cibles, des dizaines de policiers ont été blessés et des magasins et services publics ont été pillés.

Des dizaines de condamnations ont déjà été prononcées, quasi systématiquement de la prison ferme, tandis que des centaines d'émeutiers présumés ont été inculpés — dont des mineurs parfois âgés de seulement 12 ans.