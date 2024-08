1/4 Un touriste grec de 48 ans est mort en 72h après des vacances dans le Péloponnèse, dans le village portuaire de Katakolo. (Image symbolique)

C'est un accident tragique qui a eu lieu la semaine dernière, sur la péninsule grecque du Péloponnèse. Un touriste grec de 48 ans a en effet été mordu par une araignée alors qu'il se prélassait dans le village portuaire de Katakolo. Si la morsure indolore est passée inaperçue dans un premier temps, l'homme s'est rapidement plaint de fortes douleurs dans la jambe quelques heures plus tard.

Il s'est alors rendu chez un orthopédiste, qui l'a immédiatement envoyé à l'hôpital, où l'homme a été placé en soins intensifs et intubé, car sa respiration menaçait de s'arrêter.

Une morsure difficile à reconnaître

Malgré les efforts du personnel médical, le patient est mort en 72 heures. Pour la directrice de la clinique, Angeliki Sarantopoulou, les symptômes indiquent une morsure de recluse brune, une araignée venimeuse d'environ 1cm: «Malheureusement, il n'y a pas d'antidote et l'évolution d'une piqûre est en général assez rapide. Nous sommes sous le choc.»

La morsure d'une recluse brune est extrêmement difficile à détecter, car les symptômes n'apparaissent qu'au bout plusieurs heures; la peau rougit, puis enfle. Une vive douleur irradie ensuite, puis les tissus pourrissent autour de la plaie. Les victimes souffrent également de fièvre, de frissons, de nausées ou de douleurs articulaires. Et l'issue, une septicémie, est très souvent fatale.

L'araignée, originaire des États-Unis, a déjà été repérée en Europe. Les experts ne craignent toutefois pas une forte propagation dans notre pays en raison des températures en hiver. La mort du touriste grec incite toutefois les vacanciers à la prudence et à agir rapidement en cas de morsure suspecte.

Certaines personnes ont échappé à la mort

Même si les morsures de recluses brunes sont souvent mortelles, elles ne conduisent pas forcément à la mort. Il y a quelques semaines, une Américaine de 44 ans s'en est en effet bien sortie, après que son visage, ses bras et son cou ont enflé à la suite d'une morsure d'araignée.

L'année dernière, Gabe Lustman d'Atlanta a également eu de la chance: sa jambe a soudainement commencé à le démanger après la morsure d'araignée. Il a échappé de peu à une amputation. «J'ai commencé à me gratter et à me gratter. C'est là que ça a commencé à changer de couleur», a-t-il déclaré au «NY Post».

