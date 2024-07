Une adolescente de 13 ans frôle la mort après une baignade avec un tampon

1/10 Choc pour une famille aux Etats-Unis: Kelci Anthony était aux soins intensifs après les vacances.

Johannes Hillig et BliKI – der intelligente Helfer

En rentrant de vacances avec sa famille, Kelci Anthony de Pittsfield, dans l'État américain de l'Illinois, ne s'est pas sentie bien. La jeune adolescente de 13 ans a d'abord pensé que cela pouvait être dû au trajet en voiture. En réalité, des toxines étaient en train de circuler dans son système sanguin et attaquaient ses tissus et organes. Il s'agit des premiers stades du syndrome de choc toxique.

En quelques heures, sa tension artérielle est tombée à un niveau dangereusement bas. L'adolescente a commencé à avoir de la fièvre et une éruption cutanée. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital. Au vue de la gravité de la situation, Kelci Anthony a été directement placée en soins intensifs. «Elle souffrait de multiples défaillances d'organes. Notre fille était en train de mourir. Le pire cauchemar pour des parents», explique la mère de l'adolescente américaine, Ashley Anthony, dans un entretien avec le «Dailymail».

«Elle a développé le syndrome du choc toxique»

Mais que s'est-il passé? Les médecins se sont entretenus avec les parents afin de confirmer leur hypothèse. La jeune fille souffrait bel et bien d'une infection bactérienne, qu'elle avait contractée en se baignant. «Elle a contracté le syndrome du choc toxique, non pas à cause d'une mauvaise utilisation de tampons, mais parce qu'elle en portait un en se baignant dans le lac», a expliqué sa mère.

L'eau sale avait été absorbée par le fil et les bactéries présentes dans l'eau avaient provoqué une infection à staphylocoques qui avait entraîné un syndrome de choc toxique. Kelci Anthony a alors été victime d'une septicémie, c'est-à-dire d'un empoisonnement du sang.

Antibiotiques, médicaments et perfusions

Ses parents veulent désormais attirer l'attention sur le danger et ont rendu publique l'histoire tragique de leur fille. Dans l'espoir que d'autres jeunes femmes ne connaissent pas le même sort.

Kelci Anthony a reçu des antibiotiques, des médicaments et a été mise sous perfusion à l'hôpital. Son état s'est stabilisé. Aujourd'hui, elle va nettement mieux. Elle pourra bientôt quitter l'hôpital et rentrer enfin chez elle, selon sa mère. Les médecins lui ont conseillé de renoncer à l'avenir aux tampons, car elle a désormais une sensibilité accrue aux toxines pour toute sa vie.

Publicité

Le syndrome a reçu le nom de «maladie des tampons»

Dans les années 1980, de nombreux syndromes de choc toxique (SCT) ont été recensés aux États-Unis après que le fabricant Procter & Gamble eut mis sur le marché un tampon doté d'une masse en plastique super absorbante. Le syndrome avait alors été surnommé «la maladie du tampon». Depuis, des recommandations d'utilisation ont été émises, comme le fait de toujours choisir la plus petite taille possible et de changer fréquemment de tampon. Une plus grande importance a également été accordée à l'hygiène lors de l'introduction.

Les chocs toxiques sont généralement dus à un type de germe très répandu appelé Staphylococcus aureus. Une infection provoque une réaction immunitaire excessive qui peut affecter tout le corps et, dans les cas extrêmes, entraîner une défaillance des organes. De fortes douleurs et la désintégration des fibres musculaires en sont la conséquence. La forte vasodilatation entraîne une rougeur de la peau et des yeux et la tension artérielle chute fortement. Si cet état se prolonge trop longtemps, les membres finissent par mourir.