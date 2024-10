Nicole Kidman et Salma Hayek s'écharpent à la Fashion Week de Paris

La dispute entre Nicole Kidman et Salma Hayek a dégénéré lorsque cette dernière a voulu tourner sa collègue vers les photographes. Photo: Screenshot TikTok 1/7

Lucien Maurice Esseiva

Nicole Kidman et Salma Hayek ont eu une altercation houleuse sur le tapis rouge du défilé Balenciaga lors de la Fashion Week de Paris le 1er octobre, rapporte le «Daily Mail». L'actrice australienne et l'actrice américano-mexicaine posaient pour les photographes lorsqu'une dispute a éclaté, apparemment parce que Salma Hayek a touché Nicole Kidman lorsqu'on leur a demandé de poser ensemble.

Un témoin affirme avoir entendu Nicole Kidman crier à Salma Hayek lors de la dispute: «Don't touch me!» – ce qui se traduit par «Ne me touche pas». La chanteuse Katy Perry, qui se tenait à côté des deux quinquagénaires, était visiblement gênée par l'incident. Dans la vidéo mise en ligne aujourd'hui et qui est rapidement devenue virale sur les médias sociaux, on voit Salma Hayek tenter de tourner Nicole Kidman vers les caméras en posant sa main sur sa taille. Mais celle-ci ne semblait pas vouloir le faire et a repoussé la main de sa collègue.

Qu'est-ce qui a mis Nicole Kidman dans tous ses états?

Après l'incident, Nicole Kidman s'est détournée de Salma Hayek avant de se retourner et de gesticuler furieusement. Entre autres, elle a fait signe à Hayek d'arrêter en tendant le bras et en posant la main à plat, puis elle a montré du doigt sa collègue actrice. La scène se termine par la distribution de baisers d'adieu de Nicole Kidman à Katy Perry, non sans avoir adressé quelques mots enflammés à Salma Hayek. Les deux femmes auraient également échangé d'autres noms d'oiseaux en dehors des caméras.

«Pourquoi Nicole est-elle si impolie?», se sont demandés de nombreux internautes. Beaucoup supposent que la réaction de l'Australienne pourrait être liée aux attouchements non sollicités de Salma Hayek ou au coup du sort qu'elle a récemment subi. Début septembre, l'actrice a perdu sa mère bien-aimée à la surprise générale, quelques heures seulement avant d'être récompensée au Festival du film de Venise pour son rôle dans «Babygirl».

Dans un post ayant suivi ce drame, Nicole Kidman avait remercié ses millions de fans pour les messages de condoléances reçus pendant sa période de deuil. «Ma sœur et moi, ainsi que notre famille, souhaitons vous remercier pour l'amour et la gentillesse débordants que nous avons reçus cette semaine, avait écrit Nicole Kidman dans une déclaration commune. Chaque message de ceux qui ont aimé et admiré notre mère signifie plus pour nous que nous ne pourrons jamais l'exprimer. Merci de la part de toute notre famille de respecter notre intimité pendant que nous prenons soin les uns des autres.»