Le voilier de luxe de Mike Lynch devait être «insubmersible»

Six personnes ont perdu la vie dans le naufrage du voilier de luxe du magnat de la technologie Mike Lynch. Or, le bateau, qui voguait au large de la Sicile au moment du drame, était considéré comme «insubmersible». Alors comment ce drame a-t-il pu se produire?

Le voilier «Bayesian», propriété du milliardaire britannique Mike Lynch, a sombré tôt lundi matin au large des côtes siciliennes. Le bateau a été pris dans une tempête près de Porticello, au large de la Sicile. Si 15 des 22 passagers ont pu être sauvés, six personnes n'ont en revanche pas survécu. C'est notamment le cas de Mike Lynch, dont le corps a finalement été récupéré, puis identifié par la police italienne. Sa fille, âgée de 18 ans, est quant à elle toujours portée disparue.

Les opérations de sauvetage se poursuivent à un rythme soutenu, mais avant même qu'elles ne livrent leurs dernières conclusions, une question se pose d'ores et déjà: comment ce drame a-t-il se produire? Le constructeur de bateaux Giovanni Costantino, CEO d'Italian Sea Group, a encore du mal à y croire. Cela m'a «attristé d'un côté et abasourdi de l'autre», dit-il à Sky News.

Car le bateau de Lynch, un voilier de modèle Perini, est considéré comme l'un des plus sûrs au monde. Grâce à sa structure et à sa quille, le bateau est normalement un «corps insubmersible», selon Constantino. En tant que fabricant de bateaux Perini, il sait exactement comment ceux-ci sont conçus et construits, a-t-il ajouté. «Cet incident sonne comme une histoire incroyable, tant sur le plan technique que factuel», poursuit-il.

La manière exacte dont l'accident a pu se produire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie du parquet italien. Le capitaine, qui a survécu au drame, a été interrogé pendant deux heures mardi, dans l'espoir d'obtenir des détails techniques et de reconstituer l'accident. Quatre inspecteurs britanniques se sont en outre rendus à Porticello.

Selon des journalistes de l'AFP, des plongeurs spécialisés ont été transportés en bateau vers le lieu de l'accident, et les pompiers ont confirmé qu'un drone sous-marin avait également été utilisé, l'épave du «Bayesian» gisant à 50 mètres de profondeur.

Le magnat de la technologie célébrait son acquittement

Selon la compagnie d'assurance Hiscox, outre Lynch et sa fille, un cadre supérieur de la banque Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, et sa femme Judy se trouvaient également à bord. Selon les médias italiens, les passagers avaient été invités par Lynch pour célébrer un acquittement prononcé à son encontre aux Etats-Unis au mois de juin dernier.

Lynch avait été accusé d'une fraude à plusieurs milliards, liée à la vente de sa société de logiciels Autonomy au géant de la tech Hewlett-Packard. Il lui avait été reproché d'avoir falsifié des dossiers et d'avoir indiqué un chiffre d'affaires erroné pour son entreprise. Le «Sunday Times» a estimé la fortune de l'ancien conseiller du gouvernement à environ 556 millions de francs.