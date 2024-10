Trois tamarins à crête blanche sont notamment décédés. Illustration. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

«Une nécropsie et des tests de laboratoire ont été immédiatement organisés pour aider à déterminer la cause de leur mort», a indiqué le département des loisirs et des services culturels (LCSD) dans un communiqué. «Dans l'attente des résultats des tests, la section des mammifères sera fermée à partir d'aujourd'hui pour des travaux de désinfection et de nettoyage», a poursuivi le service gouvernemental. Les responsables du zoo enquêtent, d'après le communiqué, sur les causes de la mort des singes, dont un singe de Brazza, un singe-écureuil commun, trois tamarins à crête blanche et trois sakis à face blanche.

Moins de 6'000 individus à l'état sauvage

Les tamarins à crête blanche – un type de petit singe arboricole originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud – sont considérés comme l'une des espèces de primates les plus menacées au monde. Selon le Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute, il reste moins de 6000 individus à l'état sauvage. Des barrières métalliques et du ruban adhésif ont été installés pour boucler la section des mammifères du zoo, avec un avis de fermeture attaché à la porte, ont montré les images diffusées dans des journaux télévisés locaux.

A lire aussi Un long périple les attend Ces deux adorables Pandas sont en route pour Washington

Les singes décédés faisaient partie des 93 mammifères conservés dans les jardins botanique et zoologique de Hong Kong, une oasis de 5,6 hectares située dans le quartier huppé de Mid-Levels, qui abrite également des reptiles et des oiseaux. Les jardins ont été transformés à partir de l'ancien manoir officiel des gouverneurs coloniaux britanniques et ont été ouverts au public en 1871, commençant sa collection zoologique peu de temps après.