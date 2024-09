Israël a perdu la trace du chef du Hamas

Israël ne sait pas si le chef du Hamas Yahya Sinouar est encore en vie. L'homme le plus recherché par le pays est-il mort, blessé ou s'est-il volontairement coupé du monde? Les Israéliens veulent le retrouver pour le mettre à la table des négociations sur les otages.

Daniel Kestenholz

Le chef terroriste le plus recherché par Israël : le chef du Hamas Jahia Sinwar. Photo: Keystone

En Israël, des informations ont circulé ce dimanche selon lesquelles les forces de sécurité du pays, d'habitude bien informées, ne savent pas si le chef du Hamas Yahya Sinouar a été blessé ou tué lors d'une récente attaque militaire ou s'il a délibérément coupé tout contact avec le monde extérieur. Les forces de sécurité enquêtent actuellement pour savoir si Yahya Sinouar a été touché lors d'une attaque aérienne sur le système de tunnels du Hamas dans la bande de Gaza.

Selon le journal «Haaretz», Yahya Sinouar n'a plus eu de contact avec des personnes extérieures à son organisation depuis un long moment. Depuis le massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël, l'homme traqué tente d'échapper au joug d'Israël. Depuis, le régime de Tel-Aviv a réussi à éliminer un certain nombre de chefs terroristes de haut rang – dont Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, lors d'une frappe aérienne à Téhéran.

Guerre psychologique

Ce ne serait pas la première fois qu'Israël perd la trace de Yahya Sinouar. En décembre déjà, de nombreuses informations circulaient selon lesquelles il était mort, blessé ou avait fui dans le Sinaï. Des spéculations ont émergé, indiquant qu'il était coupé de son réseau et qu'il n'était plus aux commandes.

Il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait d'un mélange de différents éléments: Yahya Sinouar a choisi une tactique de dissimulation après que Khan Younès soit tombé aux mains des troupes israéliennes. De plus, Israël a alimenté les rumeurs dans le cadre d'une guerre psychologique afin de faire plier le Hamas.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré dimanche qu'elles ne pouvaient ni confirmer ni infirmer les informations sur la mort éventuelle du terroriste. Il n'y a pas non plus d'indices permettant de penser qu'il a été visé par une tentative d'assassinat.

Négociations sur les otages

Israël tente désormais d'en savoir plus sur le sort de Yahya Sinouar lors des négociations d'otages menées par les intermédiaires du Hamas. Selon les informations, ce dernier n'aurait plus de contact avec ses propres hommes de confiance pendant une période plus longue que d'habitude.

Au fil des années, Sinwar a toujours réussi à ridiculiser ses poursuivants. Photo: AFP

Selon le «Times of Israel», le Premier ministre Benjamin Netanyahu veut impliquer personnellement le chef du Hamas dans les négociations sur le sort des otages restants. Selon Netanyahu, faire pression sur le Hezbollah dans le nord du pays pourrait contribuer à forcer Yahya Sinouar à s'asseoir à la table des négociations.

Les milieux gouvernementaux israéliens estiment qu'environ la moitié des 97 otages restants à Gaza sont encore en vie. Benjamin Netanyahu veut dorénavant forcer Yahya Sinouar à faire des compromis. La milice terroriste soutenue par l'Iran «comprend le message» des violentes attaques militaires d'Israël contre le Hezbollah, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien dans une vidéo.