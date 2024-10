Thom Yorke de Radiohead, Björn Ulvaeus d'ABBA, Julianne Moore... Plus de 11'500 artistes ont signé une pétition publiée mardi sonnant l'alarme quant à l'utilisation de leurs créations pour alimenter les algorithmes de l'intelligence artificielle (IA).

Plus de 10'000 artistes s'unissent contre les dangers de l'IA

Plus de 10'000 artistes s'unissent contre les dangers de l'IA

Des artistes venant du cinéma, de la musique ou de la littérature s'inquiètent de l'impact de l'IA sur leur art. L'acteur Mark Hamill, incarnation de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, est l'un des signataires d'une pétition. Photo: WireImage

ATS Agence télégraphique suisse

«L'utilisation sans autorisation des créations artistiques pour entraîner l'intelligence artificielle générative est une menace majeure et injuste des moyens de subsistance des personnes à l'origine de ces oeuvres et cela ne doit pas être permis», assènent en une phrase les auteurs du texte de la pétition encore ouverte aux signatures.

A Hollywood, les grands studios se sont emparés de l'intelligence artificielle ces dernières années pour ressusciter des vedettes décédées, générer des images de figurants dans des scènes de bataille ou encore pour assister dans l'écriture de scénarios. Les acteurs américains Julianne Moore, Kevin Bacon ou Sean Astin (Sam Gamegie dans «Le Seigneur des Anneaux») sont signataires.

Les secteurs de la musique et de la littérature font face aux mêmes défis, avec des morceaux et des histoires générés grâce à l'intelligence artificielle générative qui permet de produire toutes sortes de contenus sur simple requête en langage courant. La pétition a été initiée par le compositeur et ancien employé du secteur de l'IA Ed Newton-Rex, selon le Guardian, quotidien britannique.

Procédé «déshumanisant» dénoncé

Ce dernier affirme que les entreprises spécialisées utilisent sans les payer des contenus protégés par des droits d'auteur pour nourrir les algorithmes qui ont besoin de ces données pour en générer de nouvelles, dénonçant un procédé «déshumanisant» pour les artistes.

Thom Yorke, Björn Ulvaeus, Jason Kay (Jamiroquai), John Rutter, Max Richter ou Robert Smith (The Cure) l'ont signée côté musiciens. Le prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro, l'auteur de polars à succès Harlan Coben, Madeline Miller ou encore James Patterson l'ont signée côté romanciers.

Plaintes déposées contre OpenAI

L'année dernière, des artistes dont John Grisham, Jodi Picoult ou George RR Martin ont porté plainte contre OpenAI (ChatGPT) pour «vol systématique à grande échelle». Plusieurs stars d'Hollywood comme Pedro Pascal, Jane Fonda et Mark Hamill ont soutenu le mois dernier une loi pour encadrer l'IA en Californie, qui a finalement été bloquée par le gouverneur Gavin Newsom.

D'autres ont choisi de collaborer. Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a annoncé un partenariat avec l'acteur Casey Affleck et le studio de films d'horreur Blumhouse la semaine dernière pour tester un logiciel de génération de films grâce à l'IA.