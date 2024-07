Un adolescent américain de 14 ans disparaît sur un bateau de croisière

1/4 La police recherche activement l'adolescent à l'appui de cette photo.

Sandra Meier

Depuis jeudi matin, sa famille est sans nouvelles d'Aydin Brown. Le garçon de 14 ans, originaire des Etats-Unis, était en vacances avec ses proches sur le bateau de croisière Caribbean Princess, rapporte «Bild». Mais le séjour de rêve a tourné au cauchemar.

Après avoir profité de leur séjour, les vacanciers auraient débarqué du paquebot le matin vers 7 heures à Rostock, en Allemagne. Depuis ce moment-là, l'adolescent n'a plus été vu ni entendu. On ne sait pas où le garçon aurait pu aller ni pourquoi il n'est jamais revenu.

Selon la police allemande, l'adolescent introuvable mesure environ 175 centimètres et a les cheveux foncés et longs. Il porte une veste sombre, un long pantalon sombre et des chaussures rétro.

La police analyse les vidéos de surveillance

Des vidéos prises dans l'enceinte du port devraient déterminer dans quelle direction Aydin Brown s'est dirigé après avoir quitté le navire et s'il a véritablement débarqué. Une enquête est en cours, d'après les informations de la police communiquées ce vendredi.