31.08.2024, 07:27 heures

L'OTAN juge que l'avancée ukrainienne à Koursk est légitime

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a qualifié de légitime l'avancée ukrainienne dans la région frontalière russe de Koursk.

«La Russie mène une guerre d'agression gratuite contre l'Ukraine depuis plus de 900 jours et a mené depuis de nombreuses attaques contre l'Ukraine à partir de la région de Koursk via la frontière. Les soldats, les chars et les bases russes sont des cibles légitimes selon le droit international», a déclaré Jens Stoltenberg au journal «Welt am Sonntag».

Selon lui, l'Ukraine a le droit de se défendre. «Et selon le droit international, ce droit ne s'arrête pas à la frontière (avec la Russie)», a-t-il poursuivi. En outre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a clairement indiqué que l'avancée à Koursk avait pour but de créer une zone tampon afin d'empêcher la Russie de lancer de nouvelles attaques à travers la frontière.

Certes, l'offensive de Koursk, comme toutes les autres opérations militaires, comporte des risques. «Mais c'est à l'Ukraine de décider comment elle se défend», a déclaré Jens Stoltenberg. L'Ukraine n'a pas discuté au préalable avec l'OTAN de sa planification pour l'offensive du Koursk. «Dans ce sens, l'OTAN n'a joué aucun rôle.»