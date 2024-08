03.08.2024, 14:33 heures

Israël a engagé des agents iraniens pour tuer Haniyeh

Selon différents médias, les services secrets étrangers israéliens, le Mossad, auraient engagé des agents de sécurité iraniens pour l'attaque meurtrière contre le leader du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran. Comme l'a rapporté le quotidien conservateur britannique « The Telegraph », citant deux responsables iraniens, les agents iraniens avaient reçu l'ordre du Mossad de placer des explosifs dans trois pièces différentes d'un immeuble où séjournait Haniyeh. Haniyeh a été victime d'une attaque mercredi soir. Le Hamas et l’Iran accusent Israël et menacent de représailles. Israël n'a pas encore officiellement répondu à ces allégations.

Le plan initial était de tuer Haniyeh en mai alors qu’il assistait aux funérailles de l’ex-président Ebrahim Raisi, décédé dans un accident d’hélicoptère. Il a été dit que le projet avait été annulé en raison de la grande foule et de la forte probabilité d'échec. Au lieu de cela, les deux agents engagés par le Mossad ont placé des engins explosifs dans trois pièces de la maison d'hôtes des Gardiens de la révolution, la force d'élite iranienne, dans le nord de Téhéran. Les images des caméras de surveillance montrent les agents entrant et sortant de plusieurs pièces en quelques minutes, ont déclaré les deux policiers au journal.

Haniyeh probablement tué par une bombe

Les agents auraient ensuite fui à l'étranger, mais auraient été en contact avec une source locale. Mercredi à 2 heures du matin, ils ont fait exploser les explosifs depuis l'étranger par détonation à distance dans la pièce où se trouvait Haniyeh. Le chef étranger de l’organisation islamiste Hamas, alliée à l’Iran, a été tué dans l’explosion.

Les journaux américains «New York Times» et «Wall Street Journal» ont également rapporté, citant des informateurs, que Haniyeh avait été tuée par une bombe. L'engin explosif aurait été placé dans la maison d'hôtes deux mois avant le voyage de Haniyeh à Téhéran, a rapporté le New York Times, citant sept responsables de la région du Moyen-Orient, dont deux Iraniens, et un responsable du gouvernement américain.