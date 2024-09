L'Iran présente un nouveau drone kamikaze lors d'un défilé militaire

L'Iran a présenté la dernière version de ses drones kamikaze lors d'un défilé militaire à Téhéran. Selon la chaîne de télévision publique IRIB, le «Shahed 136-B» a une portée de 4000 kilomètres et est considéré comme l'un des drones les plus avancés au monde.



L’Iran affirme avoir fait de grands progrès dans la production de drones ces dernières années. Ils auraient également joué un rôle central pour l’attaquant russe dans la guerre en Ukraine. Cependant, Téhéran le nie catégoriquement.



Selon le ministère des Affaires étrangères, l’Iran coopère militairement avec Moscou, mais cela n’a aucun rapport avec la guerre en Ukraine. Téhéran affirme également qu’il a toujours plaidé pour une fin rapide de la guerre en Ukraine et qu’il a également soutenu les négociations diplomatiques.