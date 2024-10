Les Russes tirent sur des localités où il n'y a plus d'Ukrainiens

L'armée ukrainienne se retire de la ville de Vougledar dans l'est

L'armée ukrainienne a annoncé mercredi se retirer de Vougledar, cédant aux Russes après deux ans et demi de combats meurtriers cette ville d'importance militaire et symbolique, une illustration des difficultés croissantes qu'elle rencontre dans l'est de l'Ukraine.

La conquête de cette cité met fin à la stabilité de ce secteur de la ligne de front depuis deux ans. Elle soulève aussi la question de la solidité des défenses ukrainiennes dans cette zone située à la jonction des fronts est (régions de Lougansk et de Donetsk) et sud (régions de Zaporijjia et de Kherson).

Vougledar a aussi une valeur symbolique du fait de la durée de la bataille pour son contrôle et des pertes qui y ont été enregistrées. Sa chute s'ajoute aux difficultés des Ukrainiens dans la partie orientale de leur pays, les troupes russes se rapprochant notamment de Pokrovsk, une ville-clé pour la logistique ukrainienne.

Confirmation officielle

«Le Haut commandement a donné son autorisation à la manœuvre de retrait de Vougledar pour permettre de sauver les hommes et les équipements militaires et de prendre de nouvelles positions pour la suite des opérations», a expliqué sur Telegram le groupement de forces Khortytsia, chargé des opérations dans cette zone.

Cette annonce vient confirmer celles de divers sites internet spécialisés qui analysent les sources ouvertes concernant le conflit ukrainien. Et plusieurs responsables ukrainiens avaient laissé entendre ces dernières semaines que la prise de cette cité était imminente. Mardi, des images de soldats brandissant le drapeau russe sur le toit de l'administration municipale avaient commencé à circuler en ligne.

Source: ATS