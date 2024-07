Quel est l'impact de l'attaque contre Donald Trump sur les bourses?

Après la tentative d'assassinat de Donald Trump, les analystes économiques s'attendent à une hausse des cours de l'or et du dollar. Les bourses de paris en profiteront également. Zoom sur les implications économiques d'une telle attaque.

L'attentat contre le candidat à la présidence américaine Donald Trump a choqué le monde entier. Quelles en seront les conséquences directes? Zoom sur la question économique.

Selon «Reuters», l'analyste Nick Twidale d'ATFX Global, basé à Sydney, en Australie, s'attend à une augmentation de la demande globale de «valeurs sûres». Il prédit notamment une hausse des cours de l'or et du dollar. Les obligations d'État ou le franc suisse font également partie des «valeurs refuges».

De nombreux observateurs proches des milieux économiques s'accordent à dire que Donald Trump et les républicains prônent une «pro-économie de marché» tandis que les démocrates de Joe Biden seraient plus proches d'une économie basée sur la régulation du marché. Selon d'autres analystes interrogés par Reuters, puisque l'attentat réduirait l'incertitude quant à l'issue des élections présidentielles américaines, on s'attendrait à un nouveau renforcement de l'économie américaine.

Le secteur de la défense pourrait susciter un intérêt plus grand en raisons des préoccupations accrues en matière de sécurité. Les entreprises liées à la politique de Donald Trump ou qui pourraient bénéficier de son élection à la présidence devraient également espérer des variations de cours positives. «Je miserais sur des titres à forte croissance et à forte inflation dans les secteurs de la finance et de l'énergie», déclare Hemant Mishr, investisseur chez S Cube Capital à Singapour.

La cote de Donald Trump est en hausse

Un effet direct est à prévoir au sein des bourses de paris. On y observe désormais une tendance accrue à la nette victoire électorale de Donald Trump, par exemple chez MyBookie. Ce n'est pas surprenant, en 1981, la cote de l'ancien président américain, Ronald Reagan, avait également augmenté après la tentative d'assassinat dont il avait été la cible.

De plus, deux individus importants du domaine de l'économie tels qu'Elon Musk ou encore le milliardaire des hedge funds, Bill Ackman, ont réitéré leur soutien en faveur de l'élection de Donald Trump. Tous deux ont fait partie de ceux qui ont immédiatement affiché publiquement leur soutien à Donald Trump et ont contribué à glorifier l'attentat, en particulier l'image du candidat couvert de sang, le poing levé et brandissant le drapeau américain.

La possibilité de l'élection de Donald Trump à la présidence américaine se concrétise, il reste encore un peu de temps à l'économie mondiale pour s'y préparer.