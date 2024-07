Comment économiser de l'argent en payant à l'étranger?

1/5 Payer à l'étranger peut vite devenir plus cher qu'on ne le souhaiterait.

Robin Wegmüller

La période des vacances commence maintenant! Les jours de congé sont saisis dans le magasin, les vacances sont réservées. Et pourtant, un autre obstacle nous attend. À l'étranger, nous ne payons pas en francs suisses. Et cela soulève chaque année quelques questions. Blick te prépare de manière optimale à tes vacances à l'étranger.

Le cash n'est plus roi

Oui, tu ne fais certainement pas d'erreur avec de l'argent liquide. Mais la question de savoir si tu en as vraiment besoin dépend fortement de ta destination. En Amérique du Nord ou pour des vacances à la plage en Méditerranée, on peut certainement s'en passer. En Scandinavie, les voyageurs ont presque du mal à se débarrasser de leur argent liquide.

Dans les endroits plus exotiques, il est toutefois avantageux d'avoir quelques billets dans son porte-monnaie. Au début surtout, tu seras heureux si la transaction n'est pas refusée dès la première course en taxi. C'est pourquoi une petite somme d'argent liquide ne fait pas de mal. Si tu as besoin de plus, tu peux toujours t'en procurer.

Retrait d'argent liquide: en Suisse ou à l'étranger?

Tu peux retirer sans problème les monnaies «classiques» en Suisse. Il s'agit par exemple de l'euro, du dollar américain ou de la livre sterling. Les monnaies plus exotiques comme le baht thaïlandais, le peso mexicain ou le dollar d'Hong Kong sont moins chères si tu retires l'argent sur place à un distributeur automatique de billets.

Cela vaut d'ailleurs aussi pour le change de retour. Les banques suisses n'achètent les monnaies exotiques qu'à contrecœur et avec des marges élevées. Le mieux est de conserver l'argent jusqu'au prochain voyage. Ou, si une dévaluation de l'argent menace, tu investis l'argent avant le vol de retour dans une boutique hors taxes.

La sorcellerie des distributeurs de billets étrangers

Dans tous les pays, il existe différents exploitants de distributeurs automatiques de billets. Ceux-ci ont des taux de change et des frais différents. Il n'y a qu'une chose à faire: consulter Internet et parcourir les pages d'information. Les blogs de voyage peuvent également t'aider.

En Europe, tu devrais surtout te méfier des distributeurs automatiques de billets des opérateurs Travelex et Euronet. Selon le service de comparaison Moneyland, ces deux marques «se font régulièrement remarquer par des frais massivement excessifs». Il est préférable d'utiliser des distributeurs automatiques de billets gérés par les banques elles-mêmes.

Quelle carte utiliser pour retirer de l'argent?

Il y a ici une réponse claire. Si tu as trouvé un distributeur automatique de billets avec des frais peu élevés, tu devrais avoir besoin d'une carte de débit pour retirer de l'argent. Mais là aussi, il y a en principe une taxe de 5 francs.

Frais à l'étranger des cartes de débit de certaines banques

Banque Frais de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques Frais lors du paiement Banque Cler CHF 1.50 CHF 5.00 Banque Cantonale de Bâle CHF 1.50 EUR 3.50 ou CHF 5.00 Banque Cantonale de Berne Aucune CHF 5.00 Banque Cantonale de Genève 0.5%, mais au moins CHF 0.50 CHF 5.00 Banque Cantonale de Lucerne Pas de CHF 5.00 Banque Migros CHF 1.50 CHF 5.00 Postfinance 1.5% CHF 5.00 Raiffeisen 1.25%, mais au moins CHF 1.50 CHF 4.50 Banque cantonale de St. CHF 1.50 CHF 5.00 UBS 2%, mais au moins CHF 1.00 CHF 5.00 Valiant 1.5% CHF 5.00 Banque Cantonale Vaudoise CHF 2.00 plus 0.5% CHF 5.00 plus 0.5% Banque Cantonale de Zurich 1.25%, mais au maximum CHF 1.50 CHF 5.00 plus 0.5%

Source: Moneyland

Quelle carte dois-je utiliser pour les paiements normaux?

Ici, le cas n'est pas aussi clair. Souvent, les cartes de débit ont un montant forfaitaire fixe de 1,50 franc. Jusqu'à un certain montant, il est donc judicieux d'utiliser la carte de crédit. Par exemple, à la Banque Migros, il vaut la peine de payer les achats jusqu'à 85,71 francs avec la carte de crédit.

Frais à l'étranger de cartes de crédit de fournisseurs sélectionnés

Banque / carte Frais de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques Frais lors du paiement Banque Cler 4%, mais au moins CHF 10.00 1.75% Certo 3.75%, mais au moins CHF 10.00 1.5% Supercard Coop 3.75%, mais au moins CHF 10.00 1.5% Banques cantonales 4%, mais au moins CHF 10.00 1.75% Manor 4%, mais au moins CHF 10.00 1.5% Banque Migros 4%, mais au moins CHF 10.00 1.75% Migros Cumulus Visa 2.5%, mais au moins CHF 10.00 Pas de Postfinance 3.5%, mais au moins CHF 10.00 1.7% Raiffeisen 4%, mais au moins CHF 10.00 1.75% UBS 4%, mais au moins CHF 10.00 1.75% Valiant 4%, mais au moins CHF 10.00 1.75%

Source: Moneyland

Outre les frais de transaction, les taux de change utilisés sont souvent encore plus importants. Plus les taux de change que la banque te sert sont mauvais, plus cela te coûtera cher.

Pour les monnaies principales comme l'euro et le dollar américain, les surtaxes des banques suisses dépassent souvent les 2% par rapport au taux interbancaire. Pour les monnaies plus exotiques, ils dépassent même rapidement les 5%. Il n'y a donc qu'une chose à faire:

Le grand secret: les néobanques

Les prestataires les moins chers sont de loin les néobanques autour de Revolut, Neon, Zak ou Yuh. Les frais de paiement à l'étranger sont inexistants ou très bas. De plus, leurs produits de cartes ne connaissent pas de frais annuels dans l'offre de base. Chez Revolut, tu peux même retirer gratuitement des espèces d'une valeur de 200 francs par mois.

Les taux de change des néobanques sont également beaucoup plus favorables aux clients que ceux de la concurrence, donc pour ceux qui voyagent souvent, il vaut la peine de jeter un coup d'œil aux banques pour smartphones.