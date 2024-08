1/5 La candidate à la présidence Kamala Harris veut s'opposer aux prétendus «abus» des vendeurs en contrôlant les prix.

Gabriel Knupfer

Après le retrait de Joe Biden, la candidate à la présidence américaine Kamala Harris a surfé sur une vague d'enthousiasme. Mais son projet de contrôle des prix pour lutter contre la prétendue «usure» des produits alimentaires est désormais largement critiqué.

Peu après la présentation par Kamala Harris de cette idée controversée, le terme «kamunism», une contraction entre le prénom de la candidate et le mot «communisme», a fait fureur sur X. Ceci en référence aux pays à régime communiste et socialiste comme Cuba et le Venezuela, qui connaissent des contrôles de prix sur les produits alimentaires. Et même le «Washington Post», qui est favorable à la candidate démocrate, a critiqué l'idée dans un article d'opinion en la qualifiant de «dangereuse» et «irréalisable».

De longues files d'attente devant les magasins

Les contrôles des prix souffrent de nombreux problèmes: Personne ne connaît le «bon» prix. La bureaucratie serait débordée. Il y a un risque d'arbitraire. Et le marché serait faussé, énumère la «NZZ».

Les contrôles de prix dans d'autres pays ont souvent eu pour conséquence une raréfaction de l'offre et de longues files d'attente devant les magasins. Le marché noir a prospéré et les fabricants ont économisé sur la qualité des produits parce qu'ils n'avaient pas le droit d'augmenter les prix.

A Cuba, par exemple, les voitures s'accumulaient devant les stations-service au début de l'année. C'est alors que l'Etat, en grande difficulté économique, a décidé d'augmenter massivement le prix de l'essence – de plus de 500%!

Les prix ont fortement augmenté sous Biden

Mais Kamala Harris se trouve dans un dilemme: l'économie joue traditionnellement un rôle décisif lors des élections présidentielles américaines. Et en tant que vice-présidente, elle est coresponsable de la situation économique aux Etats-Unis, où de nombreuses personnes continuent de souffrir de la forte hausse des prix des denrées alimentaires depuis la pandémie de Covid-19.

Publicité

Certes, le renchérissement récent était un phénomène mondial et la stabilité des prix était en premier lieu une tâche des banques centrales, comme la Réserve fédérale aux Etats-Unis. Mais le gouvernement américain, avec ses dépenses publiques élevées, porte lui aussi une part de responsabilité dans la hausse des prix.

Une bénédiction pour Donald Trump

Avec le contrôle des prix, Kamala Harris tente de faire porter le chapeau de l'inflation aux entreprises. La cupidité des entreprises serait responsable de la hausse des prix, même si une étude de la banque centrale américaine (Fed) n'a trouvé aucun indice d'un tel lien.

Le risque que Kamala Harris puisse effectivement faire passer son plan est très faible. Car pour cela, il faudrait que le Congrès approuve le contrôle des prix. Mais cette idée donne une mauvaise image de la compétence économique de la candidate. Un cadeau pour l'adversaire Donald Trump, qui avait déjà attaqué Harris en la qualifiant de «cinglée d'extrême gauche».