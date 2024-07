Joe Biden est-il à court d'argent pour sa campagne électorale?

1/5 Depuis le débat viral d'il y a deux semaines, de nombreux grands donateurs se détournent du président américain Joe Biden.

Gabriel Knupfer

Depuis le désastre de son débat télévisé contre Donald Trump, les doutes sur la capacité de Joe Biden à exercer son mandat ne cessent de croître. Jeudi soir, l'actuel président des Etats-Unis en a remis une couche en appelant le président ukrainien Volodymyr Zelensky par «président Poutine», avant de confondre sa vice-présidente Kamala Harris avec son rival républicain.

Mais c'est désormais sa campagne de réélection qui est en détresse: les dons s'épuiseraient à un rythme alarmant, selon la chaîne américaine NBC News. Les initiés de la campagne affirment que les recettes pourraient chuter de 50% ou plus rien que ce mois-ci.

«Les ressources s'épuisent»

Quatre proches du président Biden ont confirmé à la chaîne américaine l'effondrement des dons. «C'est catastrophique», a déclaré l'une de ces personnes. «Les ressources s'épuisent», a déploré une autre source.

Après son débat raté, l'équipe de campagne de Joe Biden a d'abord communiqué une hausse des dons. Mais cette augmentation aura été de courte durée et a rapidement chuté, selon d'autres sources. La campagne aurait de plus en plus de mal à dissiper les doutes des donateurs potentiels quant à la capacité cognitive du (futur) président à gouverner la puissance mondiale.

Les sondages actuels placent Trump devant Biden dans tout le pays et dans les principaux Swing States. De nombreux partisans des démocrates ne croient plus non plus en l'actuel président démocrate pour renverser la vapeur d'ici novembre.

George Clooney appelle à un nouveau candidat

La star hollywoodienne George Clooney, éminent partisan et donneur de fonds des démocrates, a également demandé cette semaine à son ami Joe Biden de se retirer: «J'apprécie Joe Biden. Mais nous avons besoin d'un nouveau candidat», écrit l'acteur dans le «New York Times».

«Les dirigeants de notre parti doivent arrêter de nous dire que 51 millions de personnes n'ont pas vu ce que nous venons de voir», a déclaré la star à propos du débat catastrophe. On ne sait pas si l'acteur compte également cesser son soutien financier envers le politicien.

La team Biden dément toute baisse des dons

Une porte-parole de la campagne de Joe Biden s'est défendue auprès de NBC contre ces déclarations émanant de sources anonymes. Selon celle-ci, il est faux de proclamer que les dons ont diminué. En ce qui concerne la collecte de fonds de base, les sept premiers jours de juillet auraient été le meilleur début de mois pour la campagne jusqu'à présent, précise-t-on.

Mais certains donateurs mettent en garde contre le fait que la direction de la campagne perd de vue la réalité. «Le groupe qui entoure le président est-il vraiment au courant de ce qui se passe?», a demandé un donateur en faisant référence aux mauvaises estimations des sondages.

Pendant ce temps, Trump est relax. Le Républicain est resté étonnamment calme ces dernières semaines – une sérénité surprenante venant de sa part. Car depuis sa condamnation au pénal à New York, l'ex-président a un objectif: rattraper son retard sur son concurrent en matière de collecte de fonds.