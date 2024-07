La compagne du détenu qui a couché avec une gardienne attend un enfant

1/4 Agitation à la prison londonienne de Wandsworth.

Marian Nadler

La prison londonienne de Wandsworth fait régulièrement la une des journaux, mais pas pour les bonnes raisons. La star allemande du tennis Boris Becker a fait état de conditions d'hygiène difficiles et de conflits entre les détenus après un séjour dans la prison britannique. En septembre 2023, un terroriste présumé a même réussi à s'évader de la prison.

Cette semaine, un scandale sexuel fait le tour des gazettes britanniques. Une fonctionnaire de justice aurait eu des relations avec un détenu. Les victimes du criminel n'apprécient pas du tout cette nouvelle. «Ce n'est pas ce que nous entendons par une peine sévère, déclare une personne dont la maison a été cambriolée par Linton W.*. Je connaissais la vidéo. Mais je ne savais pas que c'était notre cambrioleur. Tout cela semble surréaliste.»

Linton W. s'était introduit dans la maison de la femme alors que des travaux étaient en cours, mais n'avait pu voler que quelques perceuses avant d'être arrêté. Les agents l'ont attrapé en raison du bracelet électronique qu'il portait, a expliqué la femme au «Daily Mail», ajoutant: «Je ne pense pas qu'il soit l'homme le plus brillant.»

Sa compagne attend un enfant

Une autre victime, dont Linton W. aurait volé le vélo en décembre, a donné une impression similaire du détenu au «Sun»: «Il n'est certainement pas le plus brillant s'il ne s'en prend qu'aux gens devant sa porte.» Mais le détenu semble bien s'amuser en prison.

Au cours de la semaine, de plus en plus de détails ont été révélés sur l'histoire d'amour avec la gardienne Linda S.*. La surveillante n'est pas la seule à être mariée; le détenu a même une partenaire qui est enceinte de sept mois. Selon les rapports, elle se serait rendue à l'hôpital de peur que le stress lié à l'infidélité ne la submerge et que le travail ne commence prématurément.

Linton W. avait été condamné le 7 juin à quatre ans et demi de prison pour cambriolage et vol. En mars 2018, il aurait en outre commis un excès de vitesse en voiture sans permis de conduire et aurait agressé un policier lors du contrôle.

Pour Linda S., la relation avec le détenu pourrait avoir de graves conséquences. Cette semaine, la femme a dû répondre devant le tribunal d'abus de pouvoir. Apparemment, elle a tenté de s'enfuir en Espagne avant le procès. «Madame S. a été arrêtée à l'aéroport de Heathrow, où un vol à destination de Madrid avait été réservé», a expliqué la procureure dans la salle d'audience, selon le «Daily Mail». Le verdict n'a pas encore été rendu.

* Nom connu