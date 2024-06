Un paysan allemand trouve un cadavre, s'agit-il du petit Arian?

1/5 La police a rapporté mardi matin la découverte d'un corps dans le Land allemand de Basse-Saxe. (Image symbolique)

Marian Nadler

Ce mardi matin, le «groupe d'enquête Arian» est actif dans le Land allemand de Basse-Saxe, selon le journal «Bild». Plus tôt, la police a annoncé qu'un corps d'enfant avait été retrouvé dans le district de Stade. S'agit-il du garçon âgé de 6 ans, Arian, disparu depuis des semaines? On ne le sait pas encore. Les autorités n'ont pas encore donné d'informations sur le lieu exact de la découverte, ni sur l'état et les détails de découverte de l'enfant.

Voici ce que l'on sait: un agriculteur a découvert le corps sans vie de l'enfant lors de travaux de fauchage lundi vers 16h30 dans un pré de la commune de Behrste. Les enquêteurs estiment «probable qu'il y ait un lien avec Arian, six ans, disparu depuis avril et originaire d'Elm près de Bremervörde», a indiqué mardi matin la police de Rotenburg.

Arian a disparu depuis le 22 avril

Dans le district de Stade, Arian avait été recherché à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. L'inspecteur de police de Stade et le «groupe d'enquête» expertisent maintenant le lieu où il a été retrouvé.

Arian est porté disparu depuis le 22 avril. Il avait disparu ce jour-là, en début de soirée, de la maison de ses parents à Bremervörde-Elm. Malgré des semaines de recherches à grande échelle, au cours desquelles les forces d'intervention ont utilisé les tactiques les plus diverses, l'enfant n'a pas encore pu être retrouvé.