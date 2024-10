L'ancien président américain Donald Trump (à gauche) a reçu le soutien du multimilliardaire Elon Musk. Photo: Keystone 1/8

Daniel Kestenholz

Le décor était le même que le jour fatidique d'il y a exactement douze semaines. Le même drapeau américain géant flottait au-dessus de la scène, suspendu à deux grues – l'arrière-plan de la photo légendaire montrant Trump en sang, le poing levé.

«Le même endroit où il s'est fait tirer dessus», a écrit Elon Musk avant son apparition avec Trump sur X. Non loin de la scène se trouve toujours le bâtiment au toit plat d'où Matthew Crooks a visé le républicain et l'a blessé à l'oreille. Trump avait tourné la tête à ce moment précis. S'il ne s'était pas tourné, la balle aurait atteint son crâne et l'aurait probablement tué.

Trump veut en faire un monument national

Dès la première minute de sa deuxième apparition à Butler, Trump a refait le même mouvement de tête et a regardé le grand graphique illustrant l'immigration illégale – le graphique qui lui a sauvé la vie en juillet, comme Donald Trump l'a dit plus tard.

Le lieu est désormais un «monument» national, a déclaré Trump aux quelque 80'000 personnes présentes selon les services de sécurité. Il pourrait mener une vie paisible et se prélasser quelque part sur une plage, dans l'une de ses magnifiques propriétés. «Mais je préfère être à Butler», a déclaré Trump, sous les acclamations de la foule.

Donald Trump promet plus d'emploi

Après beaucoup de patriotisme, une minute de silence a été observée à 18h11 précises (heure locale), heure à laquelle les tirs de sniper ont été tirés il y a exactement douze semaines, en mémoire de Corey Comperatore, le spectateur qui a été abattu par les tirs.

« «Qui veut de l'immigration illégale et du changement de sexe pour les migrants?» Donald Trump »

Après avoir chanté Ave Maria, Trump a commencé à se défouler, comme à son habitude, sur son adversaire Kamala Harris, vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidence. «Qui veut de l'immigration illégale et du changement de sexe pour les migrants?», a-t-il demandé à la foule. Il a promis un boom pour l'Amérique, des prix plus bas et plus d'emplois s'il est réélu à la Maison-Blanche dans un mois.

Elon Musk sur scène pour soutenir Trump

Petit à petit, Donald Trump durcit le langage. Des criminels et des «fous» du monde entier, même d'Asie et d'Afrique, seraient admis dans le pays. Le candidat démocrate annonce avec fureur: «Pour le bien de nos familles et de nos enfants, nous allons nous battre, nous battre, nous battre pour notre pays.»

Trump promet des changements «rapides». Les villes dangereuses redeviendraient sûres. Il fait ensuite monter Elon Musk sur scène et déclare: «C'est un type incroyable, un vrai gentleman.»

« «Nous avons eu un président qui ne pouvait même pas monter un escalier, et un autre qui a serré le poing après avoir été blessé» Elon Musk »

Elon Musk, coiffé d'un képi, explique que l'élection de novembre sera «l'élection la plus importante de notre vie». Le véritable test du caractère d'une personne est la manière dont elle se comporte sous les balles, selon Elon Musk. «Nous avons eu un président qui ne pouvait même pas monter un escalier, et un autre qui a serré le poing après avoir été blessé.»

Au nom de la liberté d'expression

Elon Musk a souligné l'importance de la liberté d'expression. Selon lui, Trump doit gagner en novembre pour préserver la Constitution et la démocratie aux États-Unis. Elon Musk parle de processus «absurdes» dans le pays, de la manière dont les démocrates tentent d'éroder la démocratie. Ainsi, en Californie, il est possible de voter sans carte d'électeur.

Depuis peu, il est punissable dans cet Etat américain d'exiger une carte d'électeur. Le gouverneur Gavin Newsom a signé fin septembre une loi interdisant d'exiger une pièce d'identité pour voter. Quelle autre raison pourrait justifier une telle loi, a demandé Donald Trump, que de vouloir truquer les élections.

Autrefois libéral, aujourd'hui républicain

«Soyez un fléau», s'est exclamé Elon Musk. «Invitez vos amis et vos connaissances à voter. Votez, votez, votez», a demandé l'homme le plus riche du monde. «Battez-vous, battez-vous, battez-vous!»

Elon Musk avait assuré Trump de son soutien une heure après l'attentat. Plus tard, le patron de X a expliqué à ce sujet qu'il avait toujours été politiquement plutôt à gauche. Mais la volonté de lutte politique et la force de direction dont Trump a fait preuve au moment de l'attentat l'ont convaincu. Donald Trump n'a montré aucune crainte lorsqu'il s'agissait de sa vie.

Elon Musk pourrait être mis à contribution du gouvernement

Elon Musk ne semble pas se soucier de savoir si les démocrates le boycottent pour cette raison et achètent moins de Tesla. Selon lui, les démocrates peupleraient délibérément les swing states de migrants qu'ils laisseraient franchir la frontière sud par millions et qu'ils feraient entrer par avion dans le pays. Les démocrates démentent l'existence d'une telle politique.

Donald Trump avait récemment laissé entendre qu'en cas de victoire électorale, Elon Musk pourrait être placé à la tête d'un comité chargé d'examiner les finances américaines. Musk devrait réduire les dépenses du gouvernement, a déclaré Trump.