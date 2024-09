Pluies torrentielles, inondations spectaculaires, évacuations par milliers: la tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale et orientale, et son bilan s'est alourdi à au moins huit morts et plusieurs disparus.

Pologne: le centre inondé de Glucholazy dans le sud du pays. Photo: AFP

Un barrage a débordé en Pologne. L'ensemble du Land de Basse-Autriche est déclaré zone sinistrée. En République tchèque, un quart de million de foyers sont privés d'électricité et un nouveau bilan fait état d'un mort et sept disparus ce lundi. En Roumanie, quatre personnes au moins ont perdu la vie. Des experts ont répondu aux questions de Blick pour mieux comprendre ces intempéries.

Quelle est la situation météorologique à l'origine des précipitations?

Les fortes pluies ont été provoquées par la dépression méditerranéenne Boris. La dépression s'était déplacée jeudi du golfe de Gênes vers l'Adriatique en passant par le nord de l'Italie.

«Plus il fait chaud, plus de telles dépressions ont de l'eau dans leurs bagages», explique le météorologue et climatologue allemand Mojib Latif. Selon lui, au cours des dernières décennies, les inondations en Europe centrale étaient généralement liées à la situation météorologique Vb (prononcé «cinq-B»). «Mais cette année, la Méditerranée est exceptionnellement chaude.» Lorsque la température de la mer est plus élevée, plus d'eau s'évapore et l'air plus chaud peut transporter plus d'eau.

Sonia Seneviratne, professeur de dynamique terre-climat à l'EPFZ, explique: «De tels événements se sont bien sûr déjà produits par le passé. Mais maintenant, avec le réchauffement du globe, les pluies sont encore plus intenses.»

Quels sont les principaux points chauds?

Le Land de Basse-Autriche a été déclaré zone sinistrée. Un pompier y a été victime d'un accident mortel. À Vienne, le service a été partiellement interrompu sur deux lignes de métro par mesure de précaution.

En Pologne, un homme s'est noyé lors des inondations. Le chef du gouvernement Donald Tusk a réitéré son appel à la population à prendre au sérieux les appels à l'évacuation. «La situation est dramatique en de nombreux endroits».

En République tchèque, des milliers de personnes ont été évacuées. Dans tout le pays, plus de 250'000 foyers étaient privés d'électricité dimanche. Un individu est mort et au moins sept personnes étaient toujours portées disparues.

Des inondations ont également eu lieu dans l'est de la Roumanie. Dans les départements de Galati et Vaslui, au moins quatre personnes ont perdu la vie.

De telles quantités de pluie sont-elles rares?

Dans certaines zones inondées d'Autriche, il est tombé en quatre jours autant de pluie que pendant tout le mois de septembre. Selon les données officielles, le niveau de la rivière Thaya dans le district de Waidhofen a dépassé celui d'une crue attendue tous les 100 ans. En Pologne, on a parfois mesuré plus de pluie que lors de l'inondation millénaire de 1997.

«L'année 1997 pourrait même être dépassée, déclare Mojib Latif. L'accumulation de telles crues millénaires montre que notre climat et notre météo sont en quelque sorte déjà hors de contrôle.» Et ce, en raison du réchauffement climatique.

Sonia Seneviratne souligne qu'il est certes statistiquement correct de parler d'«événements du siècle» lorsqu'on regarde dans le passé. «Mais il faut simplement être conscient que de tels événements sont désormais beaucoup plus fréquents.» C'est pourquoi il faut être mieux préparé à y faire face, a-t-il ajouté.

Les avertissements étaient-ils suffisants?

«Oui, absolument», répond Mojib Latif. Cependant, les phénomènes météorologiques ne sont toujours prévisibles que quelques jours avant – et on ne peut guère se préparer à un tel événement à si court terme.

Mardi dernier (10 septembre), des avertissements clairs avaient déjà été émis: le modèle météorologique allemand Icon prévoyait ainsi jusqu'à 500 litres par mètre carré de précipitations pendant 72 heures dans la région des Monts des Géants en Pologne.

Quelles leçons peut-on tirer de la situation actuelle?

«Il est clairement établi que ces épisodes de fortes pluies sont plus fréquents et plus intenses en raison du changement climatique provoqué par l'homme», explique Sonia Seneviratne. En moyenne, l'intensité des pluies augmente de 7% par degré de réchauffement global. Actuellement, le réchauffement de la planète est d'environ 1,2 degré par rapport à l'ère préindustrielle, ce qui signifie que l'intensité des pluies a déjà augmenté en moyenne de 8%.

Selon la climatologue, il faut réagir à trois niveaux: il faut continuer à améliorer les processus d'alerte et adapter l'infrastructure à l'augmentation des précipitations. «En outre, nous devons réduire très fortement les émissions de CO₂ et les ramener à zéro le plus rapidement possible afin de stabiliser le réchauffement climatique», exige-t-elle.

À court terme, explique Mojib Latif, il faut donner plus de débouchés aux rivières et réduire l'imperméabilisation pour que davantage d'eau puisse s'infiltrer. Mais à long terme, souligne-t-il également, seule une réduction des émissions de gaz à effet de serre peut aider. «La distance de freinage est déjà assez longue.»

Des inondations se produisent actuellement aussi au Nigeria et au Myanmar: cela a-t-il un rapport avec l'Europe centrale?

Mojib Latif répond par la négative. Néanmoins, il y a une «main invisible» en arrière-plan de tous les événements extrêmes: le réchauffement climatique.

Que va-t-il encore se passer pour l'Europe centrale?

«Il va encore pleuvoir pendant quelques jours», dit Mojib Latif. Ensuite, il faudra encore un certain temps avant que les niveaux n'atteignent leur maximum, ajoute-t-il. «Si tout se passe bien, ce que je ne sais pas, le pic sera atteint au début ou au milieu de la semaine; ensuite, j'espère que la situation commencera à se normaliser très progressivement.»