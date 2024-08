Il était prévu que des centaines de passagers fassent un tour du monde de trois ans sur le bateau de croisière Odyssey, mais ils sont actuellement bloqués depuis des mois à Belfast. A cause de problèmes technique, le navire ne pourra pas partir avant septembre.

1/4 Des centaines de passagers sont bloqués depuis le mois de mai sur le bateau de croisière Odyssey à Belfast.

Liza Mia Stoll

Un rêve s'est transformé en cauchemar pour les centaines de passagers d'une croisière. Ils se réjouissaient de faire un tour du monde de trois ans à bord de l'Odyssey, mais sont actuellement bloqués depuis des mois dans le port de Belfast en Irlande. Le navire de croisière devait partir le 30 mai, mais des problèmes techniques persistants n'ont cessé de retarder le départ.

La compagnie de navigation américaine Villa Vie Residences, propriétaire du navire, espère désormais un départ en septembre. Mais il n'y a aucune garantie à ce sujet, comme le rapporte la BBC. En attendant, les voyageurs échoués passent le temps comme ils le peuvent. Pendant la journée, ils profitent des offres à bord, le soir, ils sont transférés dans des hôtels à terre.

«Nous avons déjà bu une Guinness dans chaque pub»

«C'est presque comme une croisière, sauf que nous sommes dans le port», explique Holly Hennessey, une passagère de Floride. La météo à Belfast ne correspond toutefois pas tout à fait aux attentes. Mais les passagers ont au moins déjà pu découvrir les nombreuses curiosités de la ville nord-irlandaise lors de leur séjour imprévu.

«Nous essayons de tirer le meilleur parti de la situation», s'exclame Angela Theriac, qui a déjà «bu une Guinness dans chaque pub» avec son mari. Beaucoup continuent cependant à rêver du grand voyage sur les mers du monde qu'ils espèrent pouvoir entreprendre bientôt.

La croisière sur l'Odyssey est un plaisir coûteux. Trois années complètes à bord avec la réservation d'une cabine coûte 85'000 à 765'000 francs, plus les frais annexes. Le navire dispose en plus de restaurants, de bars, d'installations de bien-être et d'un vaste programme de divertissement.