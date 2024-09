Les inondations historiques continuent de frapper le centre et l'est de l'Europe. Une partie de la région de Basse-Autriche a été déclarée zone sinistrée dimanche matin, tandis qu'un barrage a été submergé en Pologne. Le point sur différents pays touchés.

Georg Nopper, Angela Rosser, Johannes Hillig, avec l'AFP

Une maison submergée, à Stiefern am Kamp, en Autriche. Photo: AFP

1 La Basse-Autriche sous l'eau

L'Autriche est frappée de plein fouet par les intempéries historiques. En raison de fortes précipitations, les districts de St. Pölten et Tulln en Basse-Autriche ont été déclarés zones sinistrées dimanche aux premières heures de la matinée. Les sirènes de la protection civile ont été déclenchées dans plusieurs communes. Des habitants ont dû être secourus directement dans leurs maisons. Dans la nuit, le trafic ferroviaire a été interrompu sur la ligne ouest entre Amstetten et St. Valentin, ont indiqué les chemins de fer autrichien (ÖBB) à l'agence de presse APA.

«Les hydrologues prévoient des pluies extrêmement fortes – jusqu'à 60 millimètres – dans les six prochaines heures dans la région centrale et jusqu'à 40 millimètres sur l'ensemble de la Basse-Autriche, ce qui entraînera des inondations massives dans tout le pays», a déclaré à l'APA le vice-gouverneur de cet Etat fédéré du nord-est du pays, Stephan Pernkopf. «Évitez les déplacements et les trajets inutiles! Vous vous mettez ainsi en danger et mettez peut-être aussi en danger les forces d'intervention», a-t-il ajouté.

En raison des fortes précipitations, toute la Basse-Autriche a été déclarée zone sinistrée dimanche matin 15 septembre 2024. Photo: keystone-sda.ch

Après les graves inondations de 2002, la protection contre les inondations a été renforcée en Basse-Autriche, permettant théoriquement de résister à des inondations qui ne se produisent statistiquement qu'une fois tous les 100 ans. Mais comme les pluies incessantes persistent, les météorologues estiment que la situation pourrait empirer.

L'Autriche vit ses pires inondations depuis 2002. Cette maison de Stiefern am Kamp a à moitié disparu sous les eaux samedi 14 septembre. Photo: AFP

2 Un barrage submergé en Pologne

Dans le sud-ouest de la Pologne, un barrage a débordé suite à de fortes pluies. «Le barrage de Miedzygorze déborde. Bien que l'eau ait été évacuée, il a atteint son niveau maximal! L'arrivée d'eau est énorme», écrit sur X la commune de Bystryca Klodzka en Basse-Silésie. La situation est critique et les habitants des villages situés en contrebas ont été évacués, fait savoir l'autorité régionale de gestion des eaux à Wroclaw.

Le barrage, construit au début du 20e siècle sur le ruisseau Wilczka à Miedzygorze (sud), est situé dans les Monts enneigés de Glatz, à la frontière entre la Pologne et la République tchèque. Le barrage mesure 29 mètres de haut et le bassin de protection contre les inondations peut contenir près d'un million de mètres cubes d'eau. Lors des inondations de 1997, cela n'avait déjà pas suffi – l'eau avait alors également débordé du barrage.

Pompiers préparant des sacs de sable, samedi à Glucholazy, en Pologne. Photo: AFP

Le chef du gouvernement polonais Donald Tusk a qualifié la nuit de dimanche de «dramatique». Dans plusieurs endroits de Pologne, il est déjà tombé plus de pluies que lors de l'inondation dite du millénaire en 1997. Face à la hausse du niveau de nombreux fleuves dans le sud-ouest de la Pologne, Donald Tusk appelle les citoyens à se mettre à temps à l'abri.

3 Evacuations en Tchéquie, Etat d'urgence déclaré en Slovaquie

En raison de la menace d'inondations, des évacuations ont également eu lieu en République tchèque. A Opava, à la frontière avec la Pologne, des milliers de personnes ont dû être mises en sécurité, selon les autorités.

Un champ inondé à Opava, en Tchéquie, Photo: IMAGO/CTK Photo

Au moins 100'000 pompiers ont été évacués dans tout le pays et près de 50'000 foyers étaient privés d'électricité samedi, a précisé la compagnie d'électricité CEZ. Un hôpital de la ville de Brno (sud-est) a été évacué samedi matin. La région de Moravie (nord-est) a déclaré l'état d'urgence.

«Le sol est maintenant saturé, ce qui signifie que toute l'eau de pluie restera à la surface», a déclaré le ministre de l'Environnement Petr Hladik sur X. Dans la ville d'Olomouc (est), Robert Hubinak est allé chercher des sacs afin de protéger sa maison. «J'ai rapporté environ trois tonnes de sable depuis hier», a-t-il expliqué à l'AFP. L'état d'urgence a également été déclaré à Bratislava, la capitale de la Slovaquie.

4 La Roumanie pleure 4 morts

Samedi, la tempête Boris avait fait ses premières victimes dans la région de Galati en Roumanie, où 4 personnes ont perdu la vie. Le président du pays Klaus Iohannis a, dans un communiqué, «adressé ses condoléances aux familles endeuillées». «Nous sommes une fois encore confrontés aux effets du changement climatique, de plus en plus présents sur le continent européen», a dit le chef de l'Etat. «Nous devons continuer à anticiper les événements météorologiques extrêmes.»