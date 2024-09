il y a 26 minutes

«Le risque de rupture de barrage est extrêmement élevé»

Malgré une brève accalmie nocturne, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste très tendue. «Ce n'est pas fini, la situation reste critique et dramatique», a déclaré Johanna Mikl-Leitner, la gouverneure de la Basse-Autriche. Lundi, jusqu'à 80 litres de pluie par mètre carré sont à nouveau attendus dans certaines régions. Les digues posent désormais un problème majeur.

«Le risque de rupture de digue est extrêmement élevé», ont indiqué les autorités. La vie publique est largement à l'arrêt. Plus de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, 1800 bâtiments évacués, et de nombreux élèves et enfants sont restés à la maison, a précisé Mikl-Leitner. Environ 3500 foyers sont actuellement privés d'électricité. L'ampleur des dégâts est, pour l'instant, difficile à estimer. «Nous aiderons les victimes des inondations, quoi qu'il arrive», a ajouté la gouverneure.