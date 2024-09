Une pierre d'une valeur d'un million a été utilisée... comme cale-porte

Un énorme ambre de 3,5 kilos fait actuellement la une des journaux du monde entier. Non seulement en raison de sa taille, mais aussi de son histoire.

Le plus gros ambre du monde

Johannes Hillig

Incroyable mais vrai! Ce morceau d'ambre a été utilisé pendant des années comme cale-porte. Photo: Museum of Buzau

Pendant des années, un trésor de plusieurs millions de dollars se trouvait devant sa porte. Et cette Roumaine ne se doutait de rien. Selon le journal espagnol «El Pais», la dame a trouvé la pépite dans le lit d'une rivière, l'a ramenée chez elle et a utilisé la pierre de 3,5 kilos comme butoir de porte.

Même les cambrioleurs n'ont pas reconnu l'immense valeur de ce cale-porte pour le moins étrange. Lorsque la Roumaine est décédée en 1989, un membre de sa famille a examiné de plus près cette masse inhabituelle. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une pierre, mais il s'est ensuite rendu compte qu'il ne pouvait pas s'agir d'une pierre ordinaire. Son hypothèse: peut-être était-ce une pierre semi-précieuse. Finalement, le morceau a été examiné par un expert.

Une valeur d'un million!

La découverte fortuite s'est révélée être une véritable sensation Il s'agit d'un grand ambre, c'est-à-dire de résine d'arbre fossilisée. Selon les estimations, la pierre aurait jusqu'à 70 millions d'années. Sa valeur? Environ un million de francs. L'homme a vendu cette découverte unique à l'Etat roumain, qui a immédiatement classé la pièce comme trésor national.

«Sa découverte est d'une grande importance tant au niveau scientifique qu'au niveau muséal», explique Daniel Costache, directeur du musée provincial de Buzău. L'expert affirme qu'il s'agit de l'une des plus grandes pièces du monde et de la plus grande de son genre.

Déjà plusieurs morceaux d'ambre découverts

La Roumanie fait partie des pays qui possèdent les plus importants gisements d'ambre. Et le département de Buzău est l'une des régions où cette pierre semi-précieuse est présente en grande quantité. En raison des particularités propres aux gisements du pays, le géologue Oscar Helm les a appelés «rumanite», plus connue sous le nom d'«ambre de Buzău», selon la World Record Academy, la principale organisation mondiale de certification des records.

La région abrite une réserve naturelle dans laquelle ont été découverts plusieurs morceaux d'ambre d'une valeur considérable, tant sur le plan qualitatif qu'en raison des plus de 160 nuances de couleurs, principalement sombres, allant du rouge au noir. Certains d'entre eux contiennent une multitude de restes fossiles d'arachnides, de coléoptères, de mouches, de crustacés, de reptiles, de plumes d'oiseaux et de poils d'animaux, pour n'en citer que quelques-uns.

En outre, la zone protégée abrite l'ancienne mine d'ambre de Stramba, qui était considérée comme l'une des plus productives de la première moitié du XXIe siècle, mais qui a été fermée par le régime communiste, car elle était jugée non rentable.