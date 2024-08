Comment l'avion Swiss a fini dans l'herbe après un atterrissage d'urgence?

Un avion de Swiss en direction de Zurich a dû faire une escale au Kazakhstan samedi à cause d'une urgence. Le pilote a fait un demi-tour sur la piste et s'est retrouvé coincé dans la prairie. Une analyse explique pourquoi le pilote n'avait aucune chance de réussite.

Soudainement, plus rien ne fonctionnait. Le Boeing 777-300ER est resté bloqué. L'avion de Swiss était en route samedi de Tokyo à Zurich. Mais en raison d'une urgence médicale, l'avion a dû faire escale au Kazakhstan.

Un virage à 180 degrés a été inévitable sur le tarmac, car la voie de circulation était déjà fermée. Le pilote a donc entamé un demi-tour brutal, avant de finir dans la prairie. L'appareil s'est retrouvé paralysé dans l'herbe. Mais ce n'est pas la faute du pilote. Il n'avait aucune chance, car la manœuvre est tout à fait impossible!

Swiss enquête déjà sur l'incident

Le problème est que le Boeing 777-300ER est trop grand... ou la piste trop petite. Un avion de cette taille a besoin d'au moins 56,5 mètres pour effectuer un virage à 180 degrés. Or, la piste d'Astana ne fait que 45m de large, comme le précise «Aerotelegraph». Faire tourner l'avion de Swiss à cet endroit ne pouvait donc pas fonctionner.

La raison pour laquelle l'équipage a tout de même opté pour cette solution fait l'objet d'une enquête. «L'enquête approfondie habituelle dans de tels cas est en cours, avec la participation de tous les services internes et externes impliqués. Tant qu'elle n'est pas terminée, nous ne pouvons pas donner d'informations supplémentaires», a déclaré Swiss à la demande d'«Aerotelegraph».

La panne a des répercussions

Cet incident a obligé les 319 passagers à bord à passer une nuit au Kazakhstan. Des techniciens de Swiss se sont rendus à Astana et, en accord avec le constructeur Boeing ainsi qu'avec les autorités kazakhes et suisses, ont examiné l'avion pour détecter d'éventuels dommages. Un jour plus tard, le dimanche, les passagers ont été ramenés en Suisse. Un avion de la compagnie sœur Austrian Airlines est intervenu.

La panne à Astana a eu des répercussions sur le plan de vol long-courrier de Swiss jusqu'à mardi. Comme aucun avion de réserve n'était disponible, Swiss a annulé son vol de dimanche à destination et en provenance de Los Angeles. En outre, selon les indications fournies, le départ pour Bangkok a été retardé de plusieurs heures dimanche et celui pour São Paulo de lundi soir est reporté à mardi matin.