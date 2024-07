Un médecin saoudien et son fils périssent dans les chutes de Giessbach

Une randonnée dans l'Oberland bernois a viré au drame pour cette famille. Le fils de deux ans a glissé et est tombé dans les chutes de Giessbach (BE). Le père n'a pas hésité à sauter pour tenter de le sauver. En vain – il y a laissé sa vie et son fils est introuvable.

1/6 Le médecin Abdullah A. a perdu la vie en voulant sauver son fils de deux ans.

Il est environ 16h30, le 23 juin, lorsque la police cantonale bernoise est informée qu'un homme et un jeune enfant sont tombés dans les chutes du Giessbach à Brienz (BE). Les forces d'intervention se déploient immédiatement. Les recherches sont menées à l'aide d'hélicoptères et de bateaux. Mais dans un premier temps, le père et le fils restent portés disparus. Deux jours plus tard, le corps de l'homme est retrouvé. L'enfant, lui, est toujours porté disparu.

Après la tragédie, le défunt a pu être identifié comme Abdullah A.*, originaire d'Arabie Saoudite. Ce médecin accompli, directeur d'un département de recherche à l'Université de Riyad, s'était rendu en Suisse pour quelques jours avec sa femme et ses deux enfants, rapportent les médias étrangers.

Interrogée par Blick, la police cantonale bernoise confirme que le défunt est bien un homme de nationalité saoudienne. Les recherches pour retrouver l'enfant disparu sont toujours en cours. «Nous ne donnons aucune information sur les raisons privées pour lesquelles ces personnes se trouvaient en Suisse», précisent les autorités.

«Où est ma famille?»

Le jour fatidique, la famille du défunt voulait, selon les médias, profiter de la beauté de l'Oberland bernois lors d'une randonnée. Tout était là pour faire une excursion réussie. Mais alors que la famille prenait des photos, le fils de deux ans serait tombé dans les chutes de Giessbach avant d'être emporté par le courant.

Abdullah A. se serait immédiatement lancé à sa poursuite pour le sauver. Sans succès. Lui non plus n'a rien pu faire contre le courant. Sa femme et sa fille ont assisté à la disparition du père et du fils dans l'eau.

Un lecteur de Blick se trouvait sur les lieux au moment du tragique incident. «La mère était totalement bouleversée», rapporte-t-il. La femme aurait crié à plusieurs reprises: «Où est ma famille?» Un policier lui aurait expliqué sur place que l'homme disparu avait quitté un chemin balisé et qu'il était très proche de la chute d'eau. La police cantonale bernoise ne souhaite pas s'exprimer sur les circonstances exactes du drame.

*Nom connu de la rédaction