Après l'attaque sur Donald Trump, un influenceur et humoriste allemand a fait de mauvaises blagues sur X. Et ces lignes ont fait beaucoup de bruit. Même Elon Musk est intervenu et a demandé au chancelier allemand d'agir.

1/5 Trump s'est fait tirer dessus pendant un discours. Il a échappé de peu à la mort.

Johannes Hillig

Quel est le point commun entre un bus et la tentative d'assassinat de Trump? «Malheureusement, je l'ai raté de peu! Je trouve cela absolument fantastique quand des fascistes meurent.» C'est ce qu'a écrit sur X l'influenceur et comédien allemand Sebastian Hotz, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de «El Hotzo» (plus de 2 millions de followers). Mais sa «plaisanterie» s'est retournée contre lui. Sebastian Hotz a entre-temps supprimé les posts. Mais il n'a pas pu arrêter le shitstorm.

Le Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) a mis fin à sa collaboration avec le comédien jusqu'à nouvel ordre. L'humoriste y était engagé comme présentateur de l'émission «Theoretisch cool». La directrice des programmes de la RBB, Katrin Günther, a déclaré: «Les propos qu'il y a tenus ne sont pas compatibles avec les valeurs que défend la RBB. Nous mettons donc fin à la collaboration dès à présent et jusqu'à nouvel ordre et avons informé l'auteur en conséquence.»

«Ses opinions ouvertement marxistes inspirent toute une génération».

Mais ce n'est pas tout! Même Elon Musk, patron de X et Tesla, est intervenu. «Quelqu'un qui souhaite la mort du principal candidat à la présidentielle américaine et de moi-même est payé par le gouvernement allemand?», écrit Elon Musk sur X en marquant le compte du chancelier allemand Olaf Scholz. Le tout accompagné d'une question en allemand: «Qu'est-ce que c'est que ça?»

Elon Musk a été sensibilisé au débat autour de Sebastian Hotzo par l'activiste de droite Naomi Seibt. Dans une vidéo de deux minutes, elle explique qu'elle a déjà mis en garde contre «El Hotzo» et qu'il est financé par l'État allemand. Et ce, bien qu'il souhaite la mort de Donald Trump et d'Elon Musk.

L'humoriste serait dangereux. «Ses opinions ouvertement marxistes inspirent toute une génération. Il est allé trop loin», s'insurge l'activiste de droite. Pour prouver son souhait de mort envers Elon Musk, Naomi Seibt utilise un ancien tweet d'«El Hotzo». L'humoriste s'y était référé à un tweet du patron de la Tech dans lequel il avait lui-même écrit qu'il allait mourir. La réflexion de Sebastian Hotz à l'époque: «Aucun tweet ne m'a jamais donné autant d'espoir que celui-ci.»

Olaf Scholz ne s'est pas encore exprimé sur l'affaire.